Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor.

Yıldız isim son olarak EURO 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;







