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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 20:42,Son Güncelleme:/

Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı!

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Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı!
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Arda Turan, corona virüsüne yakalanan teknik direktör Fatih Terim için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor.

Yıldız isim son olarak EURO 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

Arda Turandan duygusal Fatih Terim paylaşımı

Arda Turandan duygusal Fatih Terim paylaşımı

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