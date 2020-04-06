Arda Turan'dan corona virüsle mücadele çağrısı!

Katıldığı Spor Arena Instagram canlı yayınında corona virüsle mücadele için birlik mesajı veren, bu doğrultuda 100 bin maske yardımında bulunacaklarını ifade eden Arda Turan, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu.

Sağlık çalışanlarına ve corona virüsle mücadele eden hastalara yardım maksadıyla bilgi ve tecrübesinden yararlanılması gereken arkadaşlar gerekli diyen Arda, "Arkadaşlar herkes merhaba, bu bir bilgilendirme yardıma katkı sağalama videosu. Şöyle ki; NEF Vakfı bundan 20 gün önce sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımızı koruyabilmek için, hastanelerimizdeki bazı ihtiyaçları karşılayabilmek için, 20 kişiden oluşan; mühendislerden, uzmanlardan ve doktor hocalarımızdan oluşan bir heyet kurdular. Ve aynı zamanda ihtiyacımız olan koruma siperliği, antibakteriyel tulum, entübasyon kabini, numune kabini ve dezenfeksiyon istasyonu gibi 260 bin malzemeyi bu güne kadar üretip bağışladılar. Ancak şöyle bir sorun var ki, bunların taşınmasında ve bazı illere gitmesinde sıkıntı olabiliyor. Bu yüzden entübasyon ve numune alma kabinini başka illerde üretebilecek arkadaşlara ihtiyaç var. Bu arkadaşlar vereceğim mail adresinden iletişime geçip nerede olduklarını belirtebilirlerse gerçekten bu organizasyona büyük katkı yapmış olacaklar. İnanıyoruz ki, bu salgını birlikte atlatacağız ve bizler ufak büyük demeden her türlü katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. NEF Grubuna da buradan teşekkür ediyorum. Lütfen onların yaptığı bu organizasyona bilgimizle, mücadelemizle katkı sağlayalım. Sizleri seviyorum. İyi geceler diliyorum. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.