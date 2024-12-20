Arda Turan'dan Beşiktaş yanıtı: Saygısızlık olur | Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı: Etkiliyor

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye karşı iyi bir performans sergilediklerini kaydeden Arda Turan, "Maximin oyuna girdiğinde Ampem'i ikili sıkıştırmaya gönderdik. Bizim için cesaretli olan Dorukhan'ın yerine Emre Mor'u almamız oldu. 1 puan aldık ama oyun olarak kazanılmış bir 3 puan. Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı mücadele vermek benim için çok iyi öğreti oldu. Fenerbahçe'ye az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Puan kaybettikleri diğer maçlarda çok pozisyon bulmuşlardı. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

"BU SÖYLEMLER ÇOCUKLARI ÇOK ÜZÜYOR"

Spekülatif söylemlerin futbolcuları olumsuz etkilediğini kaydeden Arda Turan, "Daha önce 'orada oynadı' gibi söylemler çocukları çok üzüyor. Bizim ispatlayacağımız bir şey yok. Bizim ne olduğumuz bellidir, rica ediyorum oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım. Fenerbahçe ve Mourinho'ya karşı ekstra motivasyon olmaz mı? Fenerbahçe az gol yiyor. Maximin nasıl hücumda etkiliyse oradan delmeye çalıştık onları. Başka şekilde yenemezsiniz Fenerbahçe'yi."

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BERKE ÖZER'İN PERFORMANSI

Berke Özer'in performansını öven Arda Turan, "Berke'nin gelişiminden çok memnunum. Ülkenin şu andaki en formda kalecisi olduğunu düşünüyorum. Ülkeye bir kaleci kazandırdığımızı düşünüyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A GİDECEK MİSİNİZ?"

Arda Turan, "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna "Beşiktaş'a saygısızlık olur bunu burada konuşmak. Ben Eyüpspor'un teknik direktörüyüm. Ben hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu söyledim zaten." yanıtını verdi.

"DÜRÜST OLMAK LAZIM, ETKİLİYOR"

Başarılı teknik adam, "Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet sizi olumsuz etkiliyor mu?" sorusuna ise "Dürüst olmak lazım, etkiliyor. Ben ne kadar az etkilensem de oyuncularım çok genç. Kolay değil. Berke, Ahmed gencecik çocuklar. Bugünden itibaren bu konunun kapandığını düşünüyorum ben." cevabını verdi.