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Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: 'Sezonun en zor maçı!'

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#Shakhtar Donetsk#Arda Turan#Beşiktaş
Arda Turandan Beşiktaş sözleri: Sezonun en zor maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 20:39

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, maç öncesinde açıklamalar yaptı.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

"BEŞİKTAŞ'A OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"Beşiktaş maçı, psikolojik açıdan sezonun en zor maçlarından biri olacak. Beşiktaş'ın tarihi bu geri dönüşlere alışkın. Gelişmemiz ve seviye atlamamız için önemli bir gün yarın. Tüm benliğimizle sahada olacağız. Her maçımız ayrı bir final niteliğinde olacak. Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil, büyük bir tarihleri ve büyük oyuncuları var. Yarın rahat davranırsak başımıza gelecekler bizi tüm sezon takip edebilir."

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"DOĞRU YOLDAYIZ"

"Shakhtar Donetsk'in oyuna hükmetme kültürü var. Kısa sürede oyuncular olumlu tepki verebilir. Ancak otomasyon için uzun zaman lazım. Yakın zamanda bir düşüş bekliyoruz. Ekibimle o dönemde bunu toparlamaya çalışacağız. İnönü'de eksiğimizi vardı, anları doğru oynayamadık. Böyle oyunlar oynuyorsanız daha net sonuçlar almanız gerekir. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. 40 gün otelde kalmak kolay değil, şartlar böyle gerektirdi. Onlarla gurur duyuyorum."

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"BİZİM İÇİN TEK FİNAL YARIN"

"Final İstanbul'da olacak, burayı hedefliyor musunuz?"

"Doğrusunu söylemek gerekirse bizim için bir tane final var, o da yarın. Herkes işin sonuna kadar gitmek ister ama tek tek gitmek istiyoruz. Bütün benliğimizle yarın sahada olmamız gerekli. Yarın kazanıp huzurlu ve mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz."

"GEDSON FERNANDES'LE BİRLİKTE OYNADIK..."

"Gedson Fernandes çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'da beraber oynadık. Ona yeni yolculuğunda başarılar diliyorum."

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#Shakhtar Donetsk#Arda Turan#Beşiktaş

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