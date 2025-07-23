Arda Turan’dan Beşiktaş-Shakhtar maçı öncesi itiraf: Başımıza iş alırız!

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Arda Turan, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

Arda Turan’ın açıklamalarından önemli notlar şu şekilde oldu:

"Beşiktaş, kültürüyle, taraftarıyla, teknik direktörüyle ve en önemlisi futbolcularıyla çok özel bir camia. En mutlu olmadıkları sezonda bile geçen sene Fenerbahçe, Galatasaray ve Bilbao'yu yendiler. Bu statta anları iyi oynamak zorundasınız. Çünkü Beşiktaş, anları değiştirebilecek birçok oyuncuya sahip. Elenen takıma yazık olacak. Çünkü iki büyük kulübün bu turda karşılaşması bir şanssızlık."

"Beşiktaş çok özel bir camia. En mutlu olmadıkları sezonda bile Fenerbahçe, Galatasaray, Bilbao'yu yendiler. Elenen takıma yazık olacak. Çünkü iki büyük kulübün bu turda karşılaşması şanssızlık. Ancak futbol, hikayelerle güzel. İki maçın da özel hikayeleri olacak."

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"Hikayesi olduğu için benim için önemli bir maç ama bir şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü benim hayalim, uzun vadeli bir yapı oluşturmak. Bu maç bizim için, sezonumuz için, oyuncularım için çok önemli bir maç ama tam tersi olursa, çok etkilenmem. Üzülürüm kaybettiğimiz için gelişimimizi etkilemez."

"Beşiktaş taraftarı dünyanın en önemli taraftarlarından biri. Onlara her zaman çok saygı duyuyorum. Hayatım boyunca rekabet ettiğim bir camia. Bunu da hep saygı ve sevgi çerçevesi içinde yaptım. Arada atışmalar da oldu dostluk içinde oldu. Eğlenceli bir şekilde oldu. Beşiktaş'ın stadında oynamak gerçekten zor."

"Dünyadaki bütün takımlar için Beşiktaş'la oynamak zordur. Beşiktaş'ın stadında oynamak gerçekten zor. Oyuncularıma bunları ve Beşiktaş taraftarını anlattım."

"İnönü'de Beşiktaş'a karşı ne kadar cesur oynanabilirse o kadar oynayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Ancak karşımızda Beşiktaş var. Buna saygı duymazsak başımıza iş alırız."