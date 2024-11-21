Arda Turan'dan Atletico Madrid açıklaması: Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra... | Arda Güler'in beni geçeceğine eminim!

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan kariyer hedefleri, Eyüpspor dönemi ve Arda Güler'le ilgili İspanyol basınına özel açıklamalarda bulundu.

Genç çalıştırıcı AS gazetesine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

'UNUTULMAZ DUYGULAR YAŞADIK'

"Eyüpspor'da yarattığımız hikayeden çok memnunum. Her gün birlikte gelişiyor, öğreniyor ve keyif alıyoruz. Kazansak da kaybetsek de bundan ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda şampiyon olduk ve Süper Lig'e yükseldik. Unutulmaz duygularla dolu, olağanüstü bir sezondu. Çok özel bir hikayeydi."

'SIMEONE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

"Birlikte çalıştığım tüm antrenörlerden çok şey öğrendim. Savunmada Simeone'nin fikirlerinden ilham alıyorum. Hücumda beni en çok etkileyen antrenörün Luis Enrique olduğunu söyleyebilirim. Oyuncularla ilişkiler, en stresli ve kritik anlarda çözüm bulma konusunda Fatih Terim'den çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığım antrenörlerin güçlü yönlerinden ilham almaya çalışıyorum ve onları yorumlayarak kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum."

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- "Gelecekte kendinizi Atletico Madrid Teknik Direktörü ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyor musunuz?"



"Çok başarılı olmak istiyorum ancak bu kadar büyük şeyleri düşünebilmem için kat etmem gereken uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum. Başarıyı yakalamak kadar sürdürmek de önemli. En iyi senaryo Atletico Madrid efsanesi Diego Simeone'nin ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıdır. Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra bir gün onun başarılarına yaklaşmanın hayalini kurmak bile son derece heyecan verici."

'ARDA GÜLER BENİ GEÇECEKTİR'

"Arda Güler çok özel bir yetenek. Kendine özgü nitelikleri var. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var. Yeteneğini, oynadığı seviyeyle birleştirip adaptasyon sürecini tamamladığında çok daha büyük başarıla imza atacağına inanıyorum."

- 'Atletico'da sayısız anı bıraktın ama sahaya krampon fırlatman unutulmuyor!'

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"Tamam mıydı? Tabii ki değil. Haksızlığa tepki vermek iyidir ama benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz (gülerek). Daha sonra o maçtaki hakem Gil Manzano ile Galatasaray maçında tanıştım. Bu konuda sohbet ettik ve güldük. Geçen ay İspanya'yı ziyaret ederken onu tekrar gördüm ve X'te "İyi şanslar" mesajıyla bir fotoğraf paylaştım. Geriye bakıp gülmek güzel oluyor."

'ATLETICO'DA İMKANSIZLARI BAŞARDIK'

"Atletico Madrid'de imkansız gibi görünen şeyleri başardık. Avrupa Ligi'ni, Süper Kupa'yı kazandık, tarihin en güçlü Real Madrid ve Barcelona'sına karşı da Lig'i kazandık. İnanılmaz bir Atlético de Madrid kültürü yarattık. Hikayemi orada tamamlamış gibi hissettim. Bu yüzden Barselona'ya gitmeye karar verdim. Rekoru ve imajıyla dünyanın en büyük kulüplerinden biridir."

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'BARCELONA KARARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM'

"Barcelona'da Luis Enrique takımdan ayrıldığında senaryo değişti. Kariyerim boyunca her zaman iletişim kurabildiğim ve bağlantı kurabildiğim koçlarla başarıya ulaştım. Bu bağlantı Luis Enrique'den sonra ortadan kayboldu. Ama geriye dönüp baktığımda hiçbir şeyden pişman değilim. Hiçbir zaman yanlış bir karar verdiğimi düşünmedim. Barcelona formasını giymek büyük bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor."