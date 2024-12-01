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Arda Turan'a sevgi gösterisi! Galatasaray tribünleri o tezahüratla inledi

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#Galatasaray#Eyüpspor#Süper Lig
Arda Turana sevgi gösterisi Galatasaray tribünleri o tezahüratla inledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 18:46

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in 14. haftasındaki Eyüpspor maçı öncesi Teknik Direktör Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'a konuk olan Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan büyük coşkuyla karşılandı.

Rams Park'ta oynanan maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan'a, Galatasaray atkısı ve çiçek takdim edildi.

Tribünlerden "Arda Turan oley" sesleri yükselirken genç teknik adam taraftarların yanına giderek tribünleri selamladı. 

Daha sonra Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, "Dayı ne haber dayı" diyerek el sıkıştı.

Arda Turana sevgi gösterisi Galatasaray tribünleri o tezahüratla inledi

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#Galatasaray#Eyüpspor#Süper Lig

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