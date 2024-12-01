Arda Turan'a sevgi gösterisi! Galatasaray tribünleri o tezahüratla inledi

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'a konuk olan Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan büyük coşkuyla karşılandı.
Rams Park'ta oynanan maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan'a, Galatasaray atkısı ve çiçek takdim edildi.
Tribünlerden "Arda Turan oley" sesleri yükselirken genç teknik adam taraftarların yanına giderek tribünleri selamladı.
Daha sonra Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, "Dayı ne haber dayı" diyerek el sıkıştı.
🟡🔴 Sarı kırmızılı taraftarlardan Arda Turan'a sevgi gösterisi— Spor Arena (@sporarena) December 1, 2024
🔗 @8gamzeturk pic.twitter.com/bWLiQagYx6