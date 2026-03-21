Arda Turan'a büyük övgü: 'Simeone ve Enrique'nin bir karışımı!'

Lassina Traore, Flashscore'a verdiği röportajda Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan hakkında övgü dolu sözler kullandı.

İşte Lassina Traore'nin açıklamaları:

Arda Turan yönetiminde oynamak nasıl bir şey? Teknik direktör olarak nasıl biri?

Bence muhteşem bir futbolcuydu. Biraz çılgın bir teknik direktör ama onu seviyorum. Onu seviyorum çünkü takımı ileriye taşıyan bir enerjisi var ve her şeyi harekete geçiren bir iletişim becerisine sahip. ini hakkıyla yapan harika bir teknik direktör.

Senden en çok ne istiyor?

Bence direkt oyunun hayranı. İstediği şey günümüz futbolu. Çünkü farklı bir futbol tarzı oynadı, Pep Guardiola ve Luis Enrique ile tiki-taka dönemlerinde oynamıştı... Bu yüzden geçmişini günümüze uyarlayarak, biraz daha direkt ve günümüz futboluna biraz daha uygun bir oyun ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bence o, Diego Simeone ve Luis Enrique'nin bir karışımı.

Bu sana uygun mu?

Evet, bana uygun. Fikir net olduğu sürece, futbol oynadığımız ve topun hakimiyetinde olduğumuz sürece benim için sorun yok, önemli olan tek şey bu.

Arda Turan, son 16 turu rövanş maçının Polonya yerine Türkiye’de oynanmasını istedi mi? Bu konuyu sizinle konuştu mu?

Bu talebin farkındaydık, ancak bir sonuç çıkmadı. Arda Turan'ı sevenlerin ve Galatasaray taraftarlarının gelip bize destek olabilmesi için maçı Türkiye'de oynamayı gerçekten çok istiyorduk. Bu bize yardımcı olurdu ve Poznan oyuncuları için de biraz farklı bir atmosfer yaratabilirdi…Ancak UEFA, grup aşamasının tamamını burada oynadığımız için bunu istemedi, bu yüzden burada devam edeceğiz.