Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yeni harika çocuğunu buldu!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 10:56

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın üstlendiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Athletico Paranaense forması giyen 17 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Bruninho'yu renklerine bağladı.

Ukrayna Premier Ligi'nde bitime 7 hafta kala bir maçı eksik olmasına rağmen averajla liderliğini sürdüren Shakhtar Donetsk, Perşembe günü de 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Avrupa'da yarı finalin, ligde de şampiyonluğun eşiğinde olan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, transfer çalışmaları için de şimdiden düğmeye bastı.

Gözden KaçmasınLNZ - Shakhtar Donetsk maçına hava saldırısı alarmı damga vurmuştu Arda Turan’dan açıklama geldiLNZ - Shakhtar Donetsk maçına hava saldırısı alarmı damga vurmuştu! Arda Turan’dan açıklama geldiHaberi görüntüle

ESPN Brezilya'nın haberine göre; Shakhtar Donetsk, Athletico Paranaense'nin 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bruninho'nun transferi için hem kulüp hem de oyuncu cephesiyle anlaşmaya vardı.

12 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Ukrayna ekibinin bu transfer için Brezilya temsilcisine 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, genç oyuncunun hafta sonuna kadar sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği belirtiliyor.

UEFA kuralları gereği Bruninho, Shakhtar bünyesine 18 yaşına gireceği Ağustos ayında katılacak.

PERFORMANSI

Athletico Paranaense akademisinin en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul edilen Bruninho, A takımdaki ilk profesyonel sezonunda 16 maçta forma giyerek 4 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı ile de bugüne dek 2 maça çıkan Bruninho, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

