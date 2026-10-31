Arda Turan: 'Yaşadığımız zorlukların tamamen farkındayım!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Shakhtar Donetsk, Obolon Kiev'i ağırladı. Arena Lviv'deki mücadelenin galibi 2-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 70 ve 85. dakikalarda Alisson attı.

Arda Turan'ın karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

"YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARIN TAMAMEN FARKINDAYIM"

"Bana göre, ilk dakikadan son dakikaya kadar harika bir maç oynadık. 5-3-2 dizilişinde sıkı ve etkili bir şekilde savunma yapan bir takımı aşmak çok zor. Topu bir kanattan diğerine taşıyarak sık sık oyun yönünü değiştirmeye çalıştık. Orta saha oyuncularımızı daha fazla oyuna dahil etmeyi, oyunun yönünü doğrudan bir kanat bekinden diğerine ya da bir stoperden kanat oyuncularına çevirmeyi isterdim. Ancak genel olarak maçın gidişatından memnunum. Rakip ceza sahasına girdiğimizde ve son bölgede fırsatlar yarattığımızda bunların değerini daha iyi bilmemizi de isterim. Bununla birlikte şu anda oldukça yoğun bir dönemden geçtiğimizin, lojistik ve diğer konularda yaşadığımız zorlukların tamamen farkındayım. Bu nedenle, oyuncularıma gösterdikleri özveri, elde ettikleri sonuç ve bize yaşattıkları olumlu duygular için sadece teşekkür edebilirim. Bu zorlu ve yoğun dönemi göz önünde bulundurarak, hak ettikleri bu galibiyet için onları tebrik etmek istiyorum."

Haberin Devamı

"UZUN VADEDE OLUMLU SONUÇLARIN GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Bugünkü maç, skorun 70. dakikaya kadar 0-0 kaldığı Zorya karşılaşmasına biraz benziyordu. Ancak önceki maçtan farklı olarak bu kez oyuncu değişikliklerini daha erken yaptınız ve bu hamleler istediğiniz sonucu getirdi. Bunu teknik direktör olarak en büyük başarınız olarak görüyor musunuz?

"Hayır, kesinlikle değil. Bana göre oyuncularım bugün oyun planımızı mükemmel bir şekilde uyguladılar. Aynı zamanda, Zorya Luhansk karşısında yakaladığımız altı ya da yedi net gol fırsatını da hatırlıyorum, ancak ne yazık ki bunları gole çeviremedik. Skor tabelasındaki nihai sonucun, bunu sürekli vurguluyorum, bizi yanıltmaması çok önemli. Bu yüzden, her şeyden önce benim için önemli olan, oyun tarzımıza sadık kalmamızdır. Uzun vadede olumlu sonuçların geleceğine inanıyorum. Kadromuzda çok sayıda genç oyuncu var; bu yüzden yapabileceğimiz en önemli şey, onları geliştirmek ve tutarlı bir şekilde uygulamaya koyabilecekleri doğru taktiksel araçları onlara sunmaktır."

Haberin Devamı

"ONLARIN HER ŞEYDEN ÖNCE BENİM KARDEŞLERİM OLDUĞUNU HER ZAMAN VURGULUYORUM"

Shakhtar’da forma giyen bir Brezilyalı oyuncunun Brezilya milli takımına son kez çağrılmasının üzerinden sekiz yıl geçti. Dün sosyal medyada duygularınızı paylaştınız; peki bu durum bir teknik direktör olarak sizin için ve oyuncularınız için ne anlama geliyor? Sıradaki milli daveti kim alabilir?

"Sorunuzun ikinci kısmına gelirsek, Alaa Ghram'ın Dünya Kupası için açıklanan nihai kadroya girememesine ben de çok üzüldüm. Onların her şeyden önce benim kardeşlerim olduğunu her zaman vurguluyorum. Hayatlarındaki hem olumlu hem de olumsuz tüm önemli anları paylaşmaya çalışıyorum. Bazı oyuncularım ilk çocuklarını kucaklarına aldığında, Isaque kız arkadaşına evlenme teklif ettiğinde, Mendoza Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attığında onların yanında olmaya ve bu duyguları paylaşmaya çalıştım. Öncelikle teknik direktörleri olarak değil, bir ağabeyleri olarak yanlarında bulunmak istedim.

Haberin Devamı

Brezilya Milli Takımı'na olası çağrılarla ilgili sorunuza gelirsek, kadromuzdaki her Brezilyalı oyuncunun milli takıma çağrılma şansı olduğuna ve bunu başarabilecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum. Şu anda Kaua Elias, Pedro Henrique ve Vinicius Tobias milli davete en yakın isimler. Bununla birlikte Bruninho ve Ryan gibi milli takıma çağrılmayı hak eden bir genç oyuncu jenerasyonumuz da var. Çeşitli yaş kategorilerinde zaten forma giydiler. Bu nedenle potansiyellerinden hiçbir şüphem yok. Bana göre bu sadece bir zaman meselesi."

"BU TALİMATLARI VEREN BENİM"

Forvetleriniz neden bu kadar az gol atıyor ve takımın bugün gol bulması neden bu kadar uzun sürdü?

Haberin Devamı

"Anlaşılması gereken en önemli nokta, futbol felsefemize uygun ve doğru şekilde oynamamız. Santrforlarımızın neden daha az gol attığını soruyorsanız bunun doğrudan bir nedeni var. Rakip geriden oyun kurarken onlara baskı yaptığımızda, santrforlarımızdan savunma görevlerine daha fazla katkı vermelerini istiyorum. Bu talimatları veren benim.

Ancak bu durum onların oyuna genel etkisini veya takımımızın yapısındaki önemini azaltmıyor. Futbol felsefemize uygun şekilde oynamaya devam ediyoruz. Belki bu taktiksel düzenle forvetlerimiz modern futbolda insanların alışık olduğundan daha az gol atacak. Ancak en önemli şey, sadece maç kazanmak değil, doğru şekilde oynamak."

Haberin Devamı

"ALİSSON PLANLARIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Alisson hakkında bir sorum var. Bugün oyuna sonradan dahil oldu ve iki gol attı. Sahaya girdiğinde ondan tam olarak ne görmek istediniz? Ayrıca Brezilya Milli Takımı'na katılmadan önce forma şansı bulması onun için ne kadar önemli?

"Alisson Santana her geçen gün ve her maçla birlikte daha iyi bir oyuncuya dönüşüyor. Kadromuzda olmasından dolayı çok mutluyuz. Oyuna etkisi şüphesiz çok büyük ve bunu söyleyerek herhangi bir sır vermiş olmuyorum. Planlarımın önemli bir parçası. Shakhtar'ın son maçlarında yakaladığı ivmenin, milli takım maçları öncesinde ona daha fazla özgüven kazandıracağına inanıyorum. Gerçi zaten yeterince özgüveni olduğunu düşünüyorum."

"GERİDE BIRAKMAK İSTEDİĞİM FUTBOL MİRASI TAM OLARAK BU"

Taraftarlar bir teknik direktörü sonuçlara göre değerlendiriyor ancak çalışmalarınızın önemli bir bölümü futbol sahasının dışında gerçekleşiyor. Skor tabelasında görünmeyen en büyük başarınız olarak neyi görürsünüz?

"Skor tabelasıyla ölçülemeyecek en büyük başarım, geride güzel bir şey bırakma ve tarihte kalıcı bir iz oluşturma fırsatına sahip olmak. Başka bir deyişle, farklı oyuncularla çalışmak, onların yakın bir yol arkadaşı ve bir anlamda kardeşi olmak.

İnsanların çok fazla konuştuğu rotasyon kavramına inanmıyorum. Ben bir aile olma fikrine inanıyorum. Bu, birbirine eşit şekilde saygı duyan, birbirleri için mücadele etmeye hazır ve tek bir grup olarak birleşmiş 24 oyuncuya sahip olmak demek. Geride bırakmak istediğim futbol mirası tam olarak bu. Benim için bu, skor tabelasındaki sonuçtan çok daha önemli."