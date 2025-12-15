Arda Turan, transfer sorusuna sinirlendi! 'Saygısızlık sayarım'

×
Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, takımına Prosper Obah'ı transfer etti. Şampiyonluk yarışındaki rakibi LNZ'nin futbolcusu olan Obah konusu, basın mensupları tarafından Arda Turan'a soruldu. Arda Turan, soruya sert bir cevap verdi.

Ukrayna Premier Ligi'nin 16. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Epitsentr Dunayivtsi'yi ağırladı. Arena Lviv'de oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Arda Turan'ın öğrencileri oldu.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 9'da penaltıdan Pedrinho, 20'de Newerton, 30'da Kaua Elias, 85 ve 89. dakikalarda Luca Meirelles attı.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, 35 puanla lider LNZ Cherkasy'le puanlarını eşitlese de ikili averajde geride kalması nedeniyle 2. sırada yer alıyor.

Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Karpaty Lviv'i ağırlayacak. Epitsentr Dunayivtsi, LNZ Cherkasy'i konuk edecek.

Şampiyonluk yolunda en yakın rakibi LZN'den Prosper Obah'ı kadrosuna katan Shakhtar Donetsk, transferi karşılaşmadan önce açıklamıştı. Arda Turan maçın ardından bu konuyla ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

Arda Turan'a basın toplantısında "Bugün bir transfer duyuruldu, LNZ'den Prosper Obah size katıldı. Bu oyuncuyu nasıl değerlendiriyorsunuz, onu alırken hangi güçlü yönlerine dikkat ettiniz? Ve bu, en ciddi rakibinizin bir tür zayıflaması olarak değerlendirilebilir mi?" sorusu soruldu. Arda Turan bu soruya verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, Prosper Obah'ın teknik olarak çok güçlü bir oyuncu ve aynı zamanda harika bir sprinter olduğunu belirtmek isterim. Ve çok önemli olan, topu iyi savunma, kolektif olarak savunma aksiyonlarına katılma yeteneğidir. Sezon başından beri onu takip ediyorduk, bu yüzden bu hiçbir şekilde kişisel görüşmemizle bağlantılı değildi. Transferi bugün resmen açıkladık, ancak bu transferle ilgili özel görüşmeler bir ay önce başladı."

"Bu şekilde şu anki ana rakibimizi zayıflatmaya çalıştığımızı düşünmüyorum, çünkü üç ay önce Sudakov'u sattığımızda kimse bize Shakhtar takımını zayıflatıp zayıflatmadığımızı sormadı. Ve yine, olayların mantığını düşünürsek, iki ay önce ana rakiplerimiz Polissya ve Dynamo olarak kabul ediliyordu. Yani, evet, elbette, LNZ'nin bir takım olarak ve Prosper Obah'ın bize karşı oynadığı maçta gösterdiği mücadeleci ruhu, karakteri gerçekten beğeniyorum, ancak bu soruyu futbolcuya karşı bir saygısızlık olarak da görüyorum."

 

