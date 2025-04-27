Arda Turan: 'Tepkiler sanırım bize, oyuna değil!'

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Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ÇALIŞMADIĞIMIZ KADAR DURAN TOP ÇALIŞTIK AMA..."

Karşılaşmaya dair konuşan Turan, "Uzun zaman sonra çalışmadığımız kadar duran top çalıştık. Galatasaray çok etkili bir takım duran toplarda. Duran topla çok maç çözmüşlerdir. Oyun olarak da güçlüler. İkinci yarıya fena başlamadık ama ilk yarıdan sonra oyunu istediğimiz seviyeye getiremedik." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA İÇİN HALA ŞANSIMIZ VAR"

Avrupa için hala şansları olduğunu belirten Arda Turan, "Futbolda böyle günler var. Galatasaray'a karşı daha rekabetçi bir oyun isterdik ama bu olmadı. Böyle maçlardan sonra zor ama buraya gelerek üzüntümüzü belli etmek istedik. Avrupa için hala şansımız var, oyuncularımın sonuna kadar kovalamaları gerekiyor. Bugünkü oyun zor ama nasıl oynadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Bunun için tekrar uğraşacağız. Bizim için kolay bir süreç değil ama toparlanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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"TEPKİLER SANIRIM BİZE"

Sözlerine devam eden Turan, "Taraftarlara ve oyunculara her zaman şunu söylüyorum; Eyüpspor, 50 puanda. Bugünler özel günler. Bunların keyfini çıkartmak lazım. Sahanın içine bakmak lazım. Tepkiler sanırım bizimle ilgili, oyunla ilgili değildi." şeklinde konuştu.