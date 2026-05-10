Arda Turan tarih yazdı: İlk sezonunda Shakhtar Donetsk'i şampiyon yaptı!

#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#Ukrayna Ligi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 17:24

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Turan, böylelikle Avrupa'da lig zaferi yaşayan ilk teknik direktör oldu.

Ukrayna Premier Ligi’nin 27. haftasında, Shakhtar Donetsk deplasmanda SK Poltava ile karşı karşıya geldi. Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar, mücadeleden 4-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Kryskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque, 67. dakikada ise Traore kaydetti.

BİTİME 3 HAFTA KALA İLAN ETTİLER

Bu sonucun ardından en yakın takipçisi Polessya Zhytomyr ile arasındaki puan farkını 11’e çıkaran Shakhtar, sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Ukrayna temsilcisi böylece 1 sezonluk aranın ardından yeniden zirveye çıkarken, kulüp tarihindeki 16. lig şampiyonluğunu elde etti.

19 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 66 puan topladı. Ukrayna ekibi söz konusu karşılaşmalarda 65 gol atarken, kalesinde yalnızca 17 gol gördü. Ayrıca Shakhtar, 19 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

ARDA TURAN'DAN TARİHE GEÇEN BAŞARI

Sezon başında Eyüpspor’dan ayrılarak Shakhtar’ın başına geçen Arda Turan ise kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. Genç teknik adam, Avrupa’da lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

ARDA TURAN'DAN İKİNCİ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Öte yandan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ikinci lig şampiyonluğunu elde etti. Genç çalıştırıcı, daha önce 2023/24 sezonunda Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk yaşamıştı.

 

