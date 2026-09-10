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Arda Turan, Süper Lig deviyle 2. görüşmesini yapacak! Sürpriz: Vitor Pereira

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#Trabzonspor#Arda Turan#Vitor Pereira
Arda Turan, Süper Lig deviyle 2. görüşmesini yapacak Sürpriz: Vitor Pereira
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 09:45

Shakhtar Donetsk ile rüya gibi bir sezon geçiren Arda Turan, Türkiye'ye dönebilir. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi'nde şampiyon olan Arda Turan ile görüşme gerçekleştirecek ve bu görüşmenin tarihi belli oldu. Öte yandan bordo mavililerde, Vitor Pereira sürprizi yaşanabilir.

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Fatih Tekke döneminin ardından teknik direktör koltuğunu yeniden şekillendirmek isteyen Karadeniz ekibi Trabzonspor’da çalışmalar hız kazandı.

Arda Turan, Süper Lig deviyle 2. görüşmesini yapacak Sürpriz: Vitor Pereira

YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Geçici olarak Hüseyin Çimşir’e emanet edilen takım için farklı seçenekleri değerlendiren yönetimde Arda Turan isminin yeniden gündemin üst sıralarına çıktığı aktarıldı. Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışı tüm hızıyla sürüyor. Bordo-Mavililerde bir süredir gündemde olan Arda Turan konusunda yönetimin, PSV maçının ardından yeniden görüşme yapmayı planladığı belirtildi.

Arda Turan, Süper Lig deviyle 2. görüşmesini yapacak Sürpriz: Vitor Pereira

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VITOR PEREIRA!

Trabzonspor’un daha önce Antonio Conte, Marcelino ve Sergio Conceiçao ile temas kurduğu ancak bu görüşmelerden sonuç alınamadığı aktarıldı. Bununla birlikte Şenol Güneş ve Vitor Pereira’nın da değerlendirilen isimler arasında bulunduğu belirtildi. Öte yandan yönetimin, Vitor Pereira konusunda temkinli davrandığı öne sürüldü. Portekizli teknik adamın Türkiye’deki iki Fenerbahçe döneminde beklenen başarıyı sağlayamaması nedeniyle Bordo-Mavililerin bu seçeneğe mesafeli yaklaştığı bildirildi.

Arda Turan, Süper Lig deviyle 2. görüşmesini yapacak Sürpriz: Vitor Pereira

SON OLARAK

Diğer yandan Fırtına’nın teknik direktör arayışında Raffaele Palladino ismi de gündeme geldi. İtalyan gazeteci Matteo Moretto’ya göre Bordo-Mavililer, son olarak Atalanta’yı çalıştıran 42 yaşındaki teknik adamın durumunu araştırdı. Dinamo Kiev’in de Palladino için nabız yokladığı belirtildi. İtalyan çalıştırıcının kariyerinin bundan sonraki bölümünde uzun vadeli bir proje istediği, önceliğini İtalya veya Premier Lig’e verdiği aktarıldı. Bu nedenle Trabzonspor’un teması şu aşamada ileri seviyede bir görüşmeye dönüşmedi. Monza, Fiorentina ve Atalanta’da görev yapan Palladino, son kulübünde 39 maçta 1.59 puan ortalaması yakaladı.

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Arda Turan, Süper Lig deviyle 2. görüşmesini yapacak Sürpriz: Vitor Pereira

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#Trabzonspor#Arda Turan#Vitor Pereira

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