Haber Giriş: 05.04.2020 - 18:39,
Arda Turan, Spor Arena canlı yayınında konuşacak!
Arda Turan, Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayacak.
Arda Turan, bugün saat 20.00'da Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayacak.
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🚨 Bildirimleri Açın! @ardaturan , bu akşam Spor Arena yayınında @damlaugurturk ‘ün sorularını yanıtlıyor.
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