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Haber Giriş: 05.04.2020 - 18:39,Son Güncelleme:/

Arda Turan, Spor Arena canlı yayınında konuşacak!

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Arda Turan, Spor Arena canlı yayınında konuşacak!
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Arda Turan, Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayacak.

Arda Turan, bugün saat 20.00'da Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayacak.

 SPOR ARENA HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

🚨 Bildirimleri Açın! @ardaturan , bu akşam Spor Arena yayınında @damlaugurturk ‘ün sorularını yanıtlıyor.

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()

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