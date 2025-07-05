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Arda Turan Shakhtar ile ilk maçından zaferle ayrıldı! ‘Bu kadarını beklemiyordum’

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#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#İlk Maç
Arda Turan Shakhtar ile ilk maçından zaferle ayrıldı ‘Bu kadarını beklemiyordum’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 14:38

Eyüpspor’dan ayrılmasının ardından Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımının başına geçen Arda Turan, ilk maçından galibiyetla ayrıldı. Arda Turan maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibinin başında ilk karşılaşmasına çıktı. Hazırlık maçında HNK Gorica'yı 1-0 yenen Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın Ukrayna macerası galibiyetle başlamış oldu.

Arda Turan Shakhtar ile ilk maçından zaferle ayrıldı ‘Bu kadarını beklemiyordum’

"GÖRDÜKLERİMİ BEĞENDİM"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Bugün oyuncular çok güzel bir reaksiyon gösterdiler. Sahada istediğim her şeyi çok gördüm. Tabii ki, uzun bir aradan sonra yeni ilkeler getirmeye çalışıyoruz, oyunlarını daha dinamik hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün baskı, topa sahip olma, hücumda verimlilik... " dedi.

Arda Turan Shakhtar ile ilk maçından zaferle ayrıldı ‘Bu kadarını beklemiyordum’

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"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

Arda Turan ayrıca kendisini fazlasıyla şaşırtan bir konudan da bahsederek "Her şeyden çok memnunum. Harika bir tepki gösterdiler. Bravo! Bu kadarını beklemiyordum, beni çok hoş bir şekilde şaşırttılar." ifadelerini kullandı.

Arda Turan Shakhtar ile ilk maçından zaferle ayrıldı ‘Bu kadarını beklemiyordum’

"İLKELERİMİZE ODAKLANDIK"

Arda Turan son olarak, "Kendi ilkelerimize odaklandık. Ancak gördüklerimiz gelecek için çok cesaret verici. Onların enerjisi... Bu şekilde oynamalılar dinamik olarak, enerjik olarak. Bugünden çok memnunum. Onların da mutlu olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Arda Turan Shakhtar ile ilk maçından zaferle ayrıldı ‘Bu kadarını beklemiyordum’

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#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#İlk Maç

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