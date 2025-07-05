Arda Turan Shakhtar ile ilk maçından zaferle ayrıldı! ‘Bu kadarını beklemiyordum’

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Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibinin başında ilk karşılaşmasına çıktı. Hazırlık maçında HNK Gorica'yı 1-0 yenen Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın Ukrayna macerası galibiyetle başlamış oldu.

"GÖRDÜKLERİMİ BEĞENDİM"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Bugün oyuncular çok güzel bir reaksiyon gösterdiler. Sahada istediğim her şeyi çok gördüm. Tabii ki, uzun bir aradan sonra yeni ilkeler getirmeye çalışıyoruz, oyunlarını daha dinamik hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün baskı, topa sahip olma, hücumda verimlilik... " dedi.

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"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

Arda Turan ayrıca kendisini fazlasıyla şaşırtan bir konudan da bahsederek "Her şeyden çok memnunum. Harika bir tepki gösterdiler. Bravo! Bu kadarını beklemiyordum, beni çok hoş bir şekilde şaşırttılar." ifadelerini kullandı.

"İLKELERİMİZE ODAKLANDIK"

Arda Turan son olarak, "Kendi ilkelerimize odaklandık. Ancak gördüklerimiz gelecek için çok cesaret verici. Onların enerjisi... Bu şekilde oynamalılar dinamik olarak, enerjik olarak. Bugünden çok memnunum. Onların da mutlu olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.