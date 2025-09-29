Arda Turan, Shakhtar Donetsk'te 1.5 yıllık hasrete son verdi! Yenilgisiz lider

Haberin Devamı

Ukrayna Premier Lig'in 7. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shaktar Donetsk, deplasmanda Rukh Vynnyky ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Ukrayna ekibi 1.5 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. Haftasında Rukh Vynnyky ile karşılaştı. Lviv Arena'da oynanan mücadeleyi Shakhtar 4-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Meirelles, 31 ve 49. dakikada Pedrinho, 90. dakikada ise Isaque kaydetti.

Ukrayna Ligi 'nde 7 maça çıkan Arda Turanlı Shakhtar Donetsk henüz mağlubiyet yaşamadı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Epitsentr'ı yenen Arda Turan'ın öğrencileri, daha sonra çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti.

Ligde 7 maçın ardından 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan toplayan Shakhtar Donetsk liderlik koltuğuna oturdu.

Geçtiğimiz sezonun ilk haftasında liderlik koltuğuna oturan ancak sonrasında ilk sıranın uzağında kalan Shakhtar Donetsk yaklaşık 1.5 yıl sonra zirveyi gördü.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Shakhtar Donetsk, bu sezonki ilk maçına İskoçya temsilcisi Aberdeen deplasmanında çıkacak. Aberdeen ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan maç 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.



1 Temmuz 2025'ten itibaren Ukrayna ekibindeki görevine başlayan Arda Turan, şu ana kadar 16 maça çıktı. Shakhtar bu maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Genç teknik adamın Ukrayna temsilcisiyle mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

