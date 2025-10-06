Arda Turan, Shakhtar Donetsk başında 4-1 mağlup oldu! ‘Hissettiklerim yıkıcı’

Haberin Devamı

Arda Turan, takımı Shakhtar’ın LNZ’ye 4-1 mağlup olduğu maç sonrası kulüp yayın organına konuştu.

Turan yaptığı açıklamada, mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine aldığını ifade ederken, ‘hissettiklerim yıkıcı’ ifadesini kullandı.

Genç teknik adamın maç sonrası açıklamalarından önemli bir kesit şu şekilde oldu:

Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve belki de antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum: Bu takım iç sahada dört gol yediğinde, bu tamamen benim sorumluluğumdadır ve bundan kaçınmayacağım.

Sahada yaşananlara gelince, bazen çocukken sokak futbolunda yaptığımız gibi çıkıp mücadele etmek zorundasınız. Bugünkü maç ağırlıklı olarak bire bir durumlara dayanıyordu ve maalesef yaşanan olaylara etkili bir şekilde yanıt veremedik.



İster sıradan bir takım ister şampiyon bir takım olarak tepkimizin ne olacağını vurgulamak da önemli. Kesin olarak söyleyebileceğim şey; milli maç arasından sonra bugün oynadığımız maçtan öğreneceğimiz birçok ders olacağı.