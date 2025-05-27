Arda Turan resmen Shakhtar Donetsk'te!

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Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Arda Turan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Shakhtar Donetsk’ten 'Hoş geldin Arda Turan' başlığıyla yapılan açıklamada, “38 yaşındaki Türk teknik adam ile 2027 yılının yazına kadar sözleşme imzalandı. Arda Turan, Donetsk kulübünün 39’uncu teknik direktör olacak” denildi.

"HEDEFİMİZ UKRAYNA'DA VE AVRUPA'DA KUPA"

Arda Turan, "Shakhtar gibi büyük ve köklü bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Avrupa'da tanınan, her maçı kazanma arzusu taşıyan bir takıma geldim. Kulübün mirasına katkı sağlamak ve taraftarlarımıza nice mutlu anlar yaşatmak istiyorum. Hedefimiz, Ukrayna'da ve Avrupa'da kupalar kazanmak." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA FUTBOLUNUN GERÇEK EFSANESİ"

Shakhtar Donetsk'in CEO'su Serhii Palkin ise 'Arda Turan son derece rekabetçi Türkiye Ligi'nde deneyimli, gelecek vaat eden ve hırslı bir teknik direktör. Bir oyuncu olarak, Avrupa futbolunun gerçek bir efsanesi ve Shakhtar ile birlikte, kulübe hem Ukrayna'da hem de uluslararası alanda kupalar getirecek eşit derecede başarılı bir teknik direktörlük kariyerine sahip olduğuna inanıyorum" dedi.

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EYÜPSPOR'DA ARDA TURAN

İlk teknik direktörlük tecrübesini geride bırakan Arda Turan, 14 Nisan 2023'de geldiği Eyüpspor'un başında 84 resmi maça çıktı ve 1.77 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise Süper Lig'de 53 puan toplayan Turan, 1.47 puan ortalaması ile sezonu 6. sırada tamamladı.