Arda Turan rakibimiz olur mu?

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Avrupa'da üç kupada playoff turu kuraları bugün çekilecek. İlk heyecan Şampiyonlar Ligi’nde yaşanacak ve 3. eleme turunda Feyenoord’u geçmesi halinde Fenerbahçe’nin play-off etabında karşılaşacağı takım belli olacak. Bu kupada kura çekimi TSİ 13.00’te başlayacak. ‘Lig Yolu’ndan yoluna devam eden sarı lacivertli ekip, Feyenoord’u geçerse play-off’ta seri başı olamayacak. Kanarya play-off’a kalırsa olası dört rakibi var: Nice-Benfica galibi veya Red Bull Salzburg-Club Brugge. Play-off turunu geçen takımlar Şampiyonlar Ligi’ne kalacak.

SAMSUNSPOR’UN RAKiBi 14.00’TE BELLi OLACAK

Kupa 2'de yani UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Samsunspor’un olası rakipleri ise TSİ 14.00’te başlayacak kura çekiminde belli olacak. 1998’den bu yana ilk kez uluslar arası arenaya çıkacak olan kırmızı beyazlı takım doğrudan kaldığı play-off turunda seri başı olamayacak. Olası rakipler arasında en dikkat çeken takım, ikinci turda Beşiktaş’ı eleyen Arda Turan’lı Shakhtar Donetsk. Shakhtar’ın 3. turdaki rakibi Panathinaikos, Braga, PAOK, Ludogorets, FCSB, Lech Poznan, Legia Varşova temsilcimizin olası rakiplerinden bazıları.

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BEŞiKTAŞ VE BAŞAKŞEHiR’iN ŞANSLARI ÇOK YÜKSEK

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i, Başakşehir’in de Norveç ekibi Viking Stavanger’i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı Konferans Ligi playoff turunun kurası ise TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek. Bu turda iki ekibimiz de seri başı olacaklar ve zayıf sayılacak ekiplerle karşılaşacak. Vikingur, Klaksvikar, Kauno, Polissya gibi birçok uygun rakibin yanı sıra temsilcilerimizi zorlayacak Rosenborg, Servette, AEK, Hajduk Split, Banik Ostrava takımlar da kuradan gelebilecek.

FENERBAHÇE’NiN OLASI RAKiPLERi

· OGC Nice

· Benfica

· RB Salzburg

· Club Brugge

SAMSUNSPOR’UN OLASI RAKiPLERi

· Shakhtar

· Panathinaikos

· Braga

· PAOK

· Maccabi T. A.

· Ludogorets

· Lech Poznan

· FCSB

BAŞAKŞEHiR VE BEŞiKTAŞ’IN OLASI RAKİPLERİ

· Santa Clara

· Servette

· Klaksvikar

· Vikingur

· AEK Atina

· Banik Ostrava

· Rosenborg

· Kauno Zalgiris

· Polissya

· Levski Sofa

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