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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma siyah - beyazlıların 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken ev sahibi ekibin teknik direktörü Arda Turan, maçın ardından dikkat çeken sözler sarf etti.

"ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYACAĞIZ"

Mağlubiyeti değerlendiren Arda Turan, "Oyunun hiçbir anından memnun değilim. İyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından birisiyle oynuyoruz. Daha hazır olmamız gerekiyordu. Bugüne kadar inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız beni üzdü. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Ama şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri daha doğru yapabiliriz değerlendireceğiz." dedi.

"OTURUP AĞLAYACAK DEĞİLİZ"

Kadrodaki eksik oyunculara da değinen Arda Turan, "Oturup ağlayacak değiliz ama sadece Ahmed Kutucu değil. Bruno, Saiz, Dubois'ten yararlanamıyoruz, Shelvey, Midtsjö. Tabii ki bahanelerin arkasına sığınacak değiliz ama zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz. Burada bulunmaktan mutluyuz. Arada böyle durumlar olabilir. Yardımcı olmak için buradayız. Yardımcı oluyoruz. Biz de daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik ama futbolda bu var. Burada olmaktan, bu işi yapmaktan mutluyum. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor." şeklinde konuştu.

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EMRE MOR SÖZLERİ...

Açıklamalarına devam eden Arda Turan, kış transfer dönemi kadrolarına kattıkları Emre Mor'a da ayrı bir parantez açarak, "Emre Mor, kendisi gibi oynasın ve oyunun gerekliliğini yapsın. Savunmaya ve temas etmeye hazır olsun. Özel bir futbolcu. Türk futbolunun gördüğü en büyük yeteneklerden biri. Önünde önemli bir zaman. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz her oyuncuya. Buna da devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Ligdeki hedefleri için ise genç teknik adam, "Ligde kalmak ve sonrasında bu pozisyonlar için mücadele etmek. Kolay bir süreç değil. Çözümler üretmeye çalışacağız. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Biz seneye Avrupa'ya gidersek bir hayır vardır, tabii ki gitmek istiyoruz ama bazen adımları sağlam atmak daha doğru olabilir. Bazı imkansızlıklar ve imkanlar bizim gelişmemiz için fırsat olacaktır." ifadelerini kullandı.

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G.SARAY-F.BAHÇE DERİBİSİ

Öte yandan Arda Turan, 24 Şubat Pazartesi oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için bir yorumda bulunmadı.