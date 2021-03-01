Arda Turan opsiyon için geri sayımda! 5 maç kaldı...

Sezon başında Galatasaray’a dönen ve sarı kırmızılı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan’ın kontratındaki opsiyonun hayata geçmesine sadece beş maç kaldı.

Arda, bu sezon Süper Lig’de beş karşılaşmaya daha ilk 11’de başlarsa, sözleşmesini otomatikman 1 yıl daha uzatacak.

5 MAÇ KALDI...

Bu sezon 26 haftası geride kalan Süper Lig’de 17 kez sahaya ilk 11’de çıkan Arda’ya, kalan 14 maçın en az 5’inde ilk 11’de başlaması yeterli olacak.

Kulübünden yıllık 4 milyon TL garanti para alan Arda, sözleşmesinin otomatik olarak uzaması durumunda maaşını 5 milyon TL’ye çıkaracak.

5 GOLE KATKI YAPTI

Sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de bu sezon toplamda 21 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Ligde oynanan Sivasspor, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında ağları birer kez havalandıran Arda, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 2 golün asistini yaptı.

G.SARAY'DA BIRAKMAK İSTİYOR

Altyapısından yetiştiği Galatasaray’da bir yıl daha forma giyerek sarı kırmızılı forma altında jübilesini yapmak isteyen Arda Turan, kulüpte görev almanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söylemişti.

G.Saray ligde önümüzdeki 5 hafta sırasıyla Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor ile oynayacak.

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