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Arda Turan ocak ayının ilk transferini yaptı!

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#Transfer#Arda Turan#Eyüpspor
Arda Turan ocak ayının ilk transferini yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 20:30

Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştirdi.

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Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, ocak ayının ilk transferini yaptı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, Göztepe'nin orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, Göztepe'den Yalçın Kayan ile prensip anlaşmasına vardı.

İki kulüp Yalçın Kayan'ın transferi için el sıkışırken transferin yakında resmiyete kavuşması bekleniyor.

Ege temsilcisi, altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcu ile 2018 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı.

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#Transfer#Arda Turan#Eyüpspor

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