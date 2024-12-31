Arda Turan ocak ayının ilk transferini yaptı!

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Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, ocak ayının ilk transferini yaptı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, Göztepe'nin orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, Göztepe'den Yalçın Kayan ile prensip anlaşmasına vardı.

İki kulüp Yalçın Kayan'ın transferi için el sıkışırken transferin yakında resmiyete kavuşması bekleniyor.

Ege temsilcisi, altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcu ile 2018 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı.