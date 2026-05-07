Arda Turan mucize peşinde!

UEFA Konferans Ligi’nde finalistler bugün belli olacak. Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-1 yenildiği Crystal Palace’ı İngiltere’de devirip son 2’ye kalmak için mücadele edecek. 22.00’de başlayacak maç TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Fransız ekibi Strasbourg ise 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında aynı saatte Rayo Vallecano’yu ağırlayacak.
BEŞiKTAŞ PARK’TA KiMLER OLACAK?
UEFA Avrupa Ligi’nde ise Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest’ı TSİ 22.00’de ağırlayacak. Freiburg ise Portekiz’de 2-1 yenildiği Braga ile aynı saatte karşılaşacak.
Turu geçenler 20 Mayıs’ta Beşiktaş Park’ta yapılacak finalde karşı karşıya gelecek.