×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Turan mucize peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Konferans Ligi#Shakhtar Donetsk#Arda Turan
Arda Turan mucize peşinde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 07:00

Yarı finalde ilk maçı 3-1 kaybeden Shakhtar Donetsk, Crystal Palace deplasmanında.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi’nde finalistler bugün belli olacak. Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-1 yenildiği Crystal Palace’ı İngiltere’de devirip son 2’ye kalmak için mücadele edecek. 22.00’de başlayacak maç TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Gözden KaçmasınSergen Yalçın istifadan döndüSergen Yalçın istifadan döndü!Haberi görüntüle

Fransız ekibi Strasbourg ise 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında aynı saatte Rayo Vallecano’yu ağırlayacak.

Gözden KaçmasınAziz Yıldırım, Yaz ve Fenerbahçeli diğer çocuklar için başkanlığa adayAziz Yıldırım, Yaz ve Fenerbahçeli diğer çocuklar için başkanlığa aday!Haberi görüntüle

BEŞiKTAŞ PARK’TA KiMLER OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi’nde ise Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest’ı TSİ 22.00’de ağırlayacak. Freiburg ise Portekiz’de 2-1 yenildiği Braga ile aynı saatte karşılaşacak.

Gözden KaçmasınHakan Safi 4 marka yabancı teknik direktör ile görüşüyor Listede 1 TürkHakan Safi 4 marka yabancı teknik direktör ile görüşüyor! Listede 1 TürkHaberi görüntüle

Turu geçenler 20 Mayıs’ta Beşiktaş Park’ta yapılacak finalde karşı karşıya gelecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Konferans Ligi#Shakhtar Donetsk#Arda Turan

BAKMADAN GEÇME!