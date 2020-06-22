Arda Turan magazincilerin geldiğini duyunca...

Marmaris’in turistik mahallerinden birindeki otel de tatil yapan futbolcu Arda Turan, Marmaris ilçe merkezine gelince hayranları yalnız bırakmadı.

Oturduğu bir mekanda dostlarıyla birlikte kahve içen futbolcu, hayranlarının isteğini kırmayarak beraber hatıra fotoğraf çektirdi.

Öz çekim yaparak sosyal medya hesabında fotoğrafı paylaşan bir hayranı fotoğrafı “Şans böyle bir şey” yorumu ile paylaştı.

Magazincilerin peşinde olduğunu duyan Arda Turan kısa süre oturduğu mekandan ayrılarak oteline döndüğü öğrenildi.

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