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Haber Giriş: 22.06.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Arda Turan magazincilerin geldiğini duyunca...

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Arda Turan magazincilerin geldiğini duyunca...
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Marmaris ilçesinde ailesi ile birlikte tatil yapan ünlü futbolcu Arda Turan oturduğu bir mekanda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü futbolcu hayranlarının isteğini kırmayarak uzun süre fotoğraf çektirdi.

Marmaris’in turistik mahallerinden birindeki otel de tatil yapan futbolcu Arda Turan, Marmaris ilçe merkezine gelince hayranları yalnız bırakmadı.

Oturduğu bir mekanda dostlarıyla birlikte kahve içen futbolcu, hayranlarının isteğini kırmayarak beraber hatıra fotoğraf çektirdi.

Öz çekim yaparak sosyal medya hesabında fotoğrafı paylaşan bir hayranı fotoğrafı “Şans böyle bir şey” yorumu ile paylaştı.

Magazincilerin peşinde olduğunu duyan Arda Turan kısa süre oturduğu mekandan ayrılarak oteline döndüğü öğrenildi.

 

Arda Turan magazincilerin geldiğini duyunca...

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