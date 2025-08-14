×
Arda Turan kırmızı kart gördü, oyundan atıldı! Shakhtar Donetsk-Panathinaikos maçında hakemin üzerine yürüme anı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 23:32

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk, Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Arda Turan, kırmızı kart görerek oyundan ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında 0-0 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 84. dakikasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, maçın orta hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

OYUNDAN ATILDI ÇILGINA DÖNDÜ

Arda Turan, hakemin bu kararının ardından adeta çıldırdı. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin üzerine yürüyen genç teknik adam, uzun süre boyunca itirazlarına devam etti. Ukrayna ekibinin teknik heyetinde bulunan bir isim Arda Turan'ı güçlükle kontrol etti.

 

İŞTE O ANLAR

#Arda Turan#Kırmızı Kart#Shakhtar Donetsk

