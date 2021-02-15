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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Arda Turan karlı havada tek başına çalıştı! Tüm takım izinliyken...

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Arda Turan karlı havada tek başına çalıştı! Tüm takım izinliyken...
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Galatasaray'da Arda Turan, Kasımpaşa galibiyetinin ardından takıma iki gün izin verilmesine rağmen bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek tek başına antrenman yaptı.

Galatasaray forması giyen Arda Turan, Kasımpaşa galibiyeti sonrası takım iki gün izinli olmasına rağmen bugün tesislere giderek tek başına çalıştı.

Yoğun kar yağışına rağmen Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek bireysel çalışmalarını sürdüren deneyimli oyuncu, tek başına antrenman yaptığı o anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlk paylaşımında takım arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ı etiketleyen Arda Turan bir sonraki paylaşımında ise Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal'ı etiketledi.

Arda Turan'ın söz konusu paylaşımları ve tek başına idman yaptığı anların görüntüsü sosyal medyada ses getirdi.

Arda Turan karlı havada tek başına çalıştı Tüm takım izinliyken...

FATİH TERİM İKİ GÜN İZİN VERDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, olumsuz hava şartları altında oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinin ardından takıma iki günlük izin verdi.

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına 17 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Arda Turan karlı havada tek başına çalıştı Tüm takım izinliyken...

 

Arda Turan karlı havada tek başına çalıştı Tüm takım izinliyken...

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