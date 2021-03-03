Arda Turan isyan etti! "Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri elbet çıkar"

Ankara'da 2 golle mağlup olarak zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray'da Arda, hakem Halil Umut Meler'in penaltı kararı ve Mohamed'e verdiği kırmızı kart hakkında konuştu.

Hakem kararlarını eleştiren Arda Turan, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Bize gelince üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Başka bir yargı sistemi var. Rize'de ilk hafta rakibimize dirsek gelince penaltı, Donk'a Kadıköy'de dirsek atılınca penaltı değil. Onyekuru'ya yapılan Alanya'da penaltı değil. Diagne topa vuruyor 'Arda'cım tehlikeli değil.' diyor. Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri elbet çıkar. Yönetim çıkar, oyuncusu çıkar, kaptanı çıkar. Biz de yetmezsek Fatih Terim çıkar." diye konuştu.

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