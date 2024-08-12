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Arda Turan ilk Süper Lig maçında çılgına döndü! Kırmızı kartla ihraç edildi

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#Arda Turan#Süper Lig#Eyüpspor
Arda Turan ilk Süper Lig maçında çılgına döndü Kırmızı kartla ihraç edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 00:20

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Alanyaspor maçında hakeme yönelik tepkisi sonrasında kırmızı kartla ihraç edildi.

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Süper Lig'in açılış haftasında ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'un, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maça Arda Turan damga vurdu.

NEŞELİ ANLAR YAŞANDI

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, ilk Süper Lig maçına çıkarken karşılaşma öncesi Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile samimi görüntüler verdi.

Yedek kulübelerinin olduğu bölüme birlikte giden ikili, samimi bir şekilde şakalaşırken bu anlar sosyal medyada beğendi aldı.

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Arda Turan ilk Süper Lig maçında çılgına döndü Kırmızı kartla ihraç edildi

İKİNCİ YARIDA TANSİYON YÜKSELDİ

Müsabakada ev takım Alanyaspor'un 76'ncı dakikada bulduğu beraberlik sonrası saha kenarı karıştı.

Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk maçına çıkan 37 yaşındaki Arda Turan, maçın hakemine çok sert tepki gösterdi.

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HAKEME SERT TEPKİ

Alanyaspor'un golü öncesi oyuncularını değişiklik için kenara gönderen Arda Turan, değişiklikler gerçekleşmemesi üzerine hakem Oğuzhan Çakır'a sert bir şekilde itirazda bulundu.

Alanyaspor'un golü sonrası değişikliklerin gecikmesine çok öfkelenen Arda Turan, golün ardından adeta çılgına döndü.

Arda Turan ilk Süper Lig maçında çılgına döndü Kırmızı kartla ihraç edildi

KIRMIZI KARTLA İHRAÇ ETTİ

Müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır, dördüncü hakemin uyarısıyla Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırdı.

Teknik Direktör Arda Turan, Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimine kırmızı kartla başladı.

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#Arda Turan#Süper Lig#Eyüpspor

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