Arda Turan için o madde devre dışı

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Fernando Muslera ile 2 hafta önce yeni sözleşme imzalayan Galatasaray’da yönetim Uruguaylı file bekçisinin ardından kaptan Arda Turan, Marcao ve Luyindama ile yeni sözleşme imzalayacak. Sarı kırmızılılarda teknik ekibin talebi doğrultusunda yönetim seçimli genel kurul öncesinde 3 futbolcu ile birden nikah tazeleyecek. Galatasaray’ın stoper ikilisinden 25 yaşındaki Marcao ve 27 yaşındaki Christian Luyindama ile 3’er yıllık, sarı kırmızılı kulübün 34 yaşındaki kaptanı Arda ile 1 senelik daha sözleşme yapılacak.

Fatih Terim istedi

Galatasaray yönetimi Arda için sezon başında yapılan opsiyon kriterinin devreye girmesini hiç ama hiç dikkate almayacak. Hem saha içi hem de saha dışında Arda’nın takıma yaklaşımı, performansı ve Florya’daki ağabey rolüne tam not verilen ve 4 maç daha ilk 11’de yer alması

halinde sözleşmesi otomatikman uzayacak olan kaptan için bu başarı maddesi gerçekleşmese de imzaları atacak. Teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda Muslera’dan sonra takımın diğer kaptanı Arda Turan ile sezon bitimi beklenmeden 1 yıllık daha kontrat yapılacak.

1.3-1.4 milyon Euro alacaklar

Marcao ile Luyindama’nın sözleşmeleri uzatılırken ikilinin ücretlerine de iyileştirme yapılacak. Marcao yıllık 850 bin Euro, Luyindama ise 1 milyon 50 bin Euro ücret alırken yapılacak yeni kontratlarla birlikte bu futbolcuların maaşının aynı seviyeye getirileceğe öğrenildi. Hem Marcao’nun hem de Luyindama’nın yıllık ücretinin 1.3-1.4 milyon Euro bandında olması bekleniyor. Yönetimin bu yaklaşımının son dönemde performansları tartışılan iki futbolcunun oyununa da pozitif yansıması bekleniyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...