Arda Turan için bomba iddia: Dünya devinde hazırlıklar başladı!

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Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de yer alan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın takımına oynattığı futbol dikkat çekiyordu.

Geride kalan 12 haftada topladığı 21 puanla 4. sırada yer alan İstanbul ekibinin genç hocası için Avrupa'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

ATLETICO'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Relevo'nun haberine göre Atletico Madrid'de görevine henüz 5 ay önce başlayan futbol direktörü Carlos Bucero, Diego Simeone sonrası dönem için hazırlıklarına başladı.

Haberin devamında 13 yıldır takımın başında yer alan Simeone'nin bir gün gerçekleşecek olan ayrılığı sonrasında Atletico'nun bu durumdan en az hasarla ayrılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Arjantinli teknik adamın kulüp içinde bir konfor alanının olduğuna dikkat çekilen haberde diğer departmanların iyi çalışmadığı düşüncesinin hakim olduğu ve Simeone'nin oyuncular üzerinde artık güçlü bir etkisinin bulunmadığı belirtildi.

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CİDDİ ADAY: ARDA TURAN!

Atletico Madrid'e yakın kaynaklara göre kulüp yönetimi, Simeone sonrası Arda Turan ismini ciddi şekilde düşünüyor.

Kulüp efsaneleri Fernando Torres, Gabi, Filipe Luis gibi isimleri de listesinde barındıran Atletico'nun Arda Turan'ı da Eyüpspor'da kısa vadede gösterdiği performanstan ötürü en ciddi adaylardan biri olarak belirlediği ifade edildi.

Öte yandan kulübün, Arda Turan'ı izlemeye aldığı ve Simeone sonrası dönem için teklif yapma potansiyelinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

"BEN SİSTEM HOCASIYIM"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, geçtiğimiz aylarda Spor Arena'dan Gamze Türk'e verdiği röportajında oyun sisteminden şöyle bahsetmişti:

"Birçok oyuncuyu zaten oyunculuk dönemimden tanıyordum. Onlar da benim karakterimi bilirler. Onlara şunu söyledim, ‘Size yalan söylemeyeceğim ama asla bir şey için de söz vermeyeceğim.’ Yani bu hayatta kimse Messi olmadığı sürece forması garanti değil. Ama oyuncularıma hep şunu anlattım, ‘Siz benim için insansınız ve insani değerler her şeyden önemli. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Pozitif tepkiler size ait ama takım içindeki negatif değerlendirme patronun işidir’ dedim. O yüzden basit anlaşmalarla, basit çözümlerle ilerledik. İlk 5-6 maçta bazı şeyleri değiştirdik ama ben bir sistem hocasıyım. Hatta hep şunu düşünürüm ‘Ülkemin bana gösterecek sabrı yok’ diye. Açıkçası böyle düşünüyorum. 9 yılda bir Şampiyonlar Ligi kazanan Guardiola var. 6 sene üst üste Premier Lig’i kazandı ama sistemi yaratmak başka bir şey. Çünkü biz yaptığımız şeyi eğer birincilik olmazsa hemen yıkıyoruz. Halbuki ikinciliği koruyup üstüne bir şeyler ekleyip devam edebiliriz. Bizim geçen sene burada yaptığımız şey buydu. Bodrum’da kaybettik onu yıkmadık. Koyduğumuz prensiplerin üzerine inşaa etmeye devam ettik."

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