Arda Turan: Hayalim Türk halkını futbol ile mutlu etmek

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Eyüp Teknik Direktörü Arda Turan, Riyad’da Dünya Futbol Zirvesi’nde ‘Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu’ adlı panelde konuştu. Turan teknik adamlığa geçişi için “Futbolculuğu, oradaki egoyu ve hissiyatları bir kenara bırakmam lazımdı” diye konuştu. · Genç çalıştırıcı, futbolda mutlu bir şekilde başarılı olmak istediğini belirtirken ”En büyük hayalim Türk halkının bu oyunla mutlu olmasını sağlamak. Önceki hayallerimi gerçekleştirmem şimdiki hayallerimi yüksek sesle söylememi sağlıyor” dedi.