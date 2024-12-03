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Arda Turan: Hayalim Türk halkını futbol ile mutlu etmek

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#Eyüpspor#Arda Turan#Süper Lig
Arda Turan: Hayalim Türk halkını futbol ile mutlu etmek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 07:00

Eyüp Teknik Direktörü Arda Turan, Riyad’da Dünya Futbol Zirvesi’nde konuştu.

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Eyüp Teknik Direktörü Arda Turan, Riyad’da Dünya Futbol Zirvesi’nde ‘Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu’ adlı panelde konuştu. Turan teknik adamlığa geçişi için “Futbolculuğu, oradaki egoyu ve hissiyatları bir kenara bırakmam lazımdı” diye konuştu. · Genç çalıştırıcı, futbolda mutlu bir şekilde başarılı olmak istediğini belirtirken ”En büyük hayalim Türk halkının bu oyunla mutlu olmasını sağlamak. Önceki hayallerimi gerçekleştirmem şimdiki hayallerimi yüksek sesle söylememi sağlıyor” dedi.

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#Eyüpspor#Arda Turan#Süper Lig

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