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Arda Turan hata sonrası çılgına döndü!

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#Eyüpspor#Arda Turan#Umut Meraş
Arda Turan hata sonrası çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 15:15

Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, ilk gole sebebiyet veren hata sonrası adeta çılgına döndü.

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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Rizespor'u konuk eden Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, skorun 1-1'e geldiği Rizespor golü öncesi Umut Meraş'ın yaptığı top kaybına çok sinirlendi.

Solda topu ayağında tutan ve bir anlık dalgınlıkla rakibine kaptıran Umut Meraş, geri dönüp ortaya engel olmaya çalışırken sakatlandı. Yapılan ortada Varesanovic'in vuruşunda top ağlara gitti.

Arda Turan, Umut Meraş'ın hatası sonrası yenen golde adeta çılgına döndü.

Sakatlanan Umut Meraş ise oyuna devam edemedi ve yerini Claro'ya bıraktı.

Eyüpspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı maçı 2-1 kaybetti ve seyircisi önünde ilk mağlubiyetini aldı.

3 İSİM GALATASARAY MAÇINDA CEZALI

Öte yandan Eyüpspor'da sarı kart gören Melih Kabasakal, formda futbolcu Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

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#Eyüpspor#Arda Turan#Umut Meraş

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