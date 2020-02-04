Arda Turan hangi takıma gitti?

Türkiye'deki kariyerine 2018 yılından bu yana Başakşehir Futbol Kulübü'nde devam eden Arda Turan, 2018 yılının ocak ayında başladığı İstanbul kariyerine, 4 Ocak 2020 tarihinde sözleşmesinin bitmesiyle son verdi.

Arda Turan'ın serbest kalması üzerine pek çok kişi ünlü futbolcunun hangi takıma gittiğini sorgulamaya başladı. Arda Turan, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisinin bulunduğu Barcelona takımına geri dönmüş oldu.

Oyuncunun İspanya'ya dönüp kulübüyle antrenmanlara çıkıp çıkmayacağı ya da transfer dönemi devam eden liglere transfer olup olmayacağı henüz bilinmiyor.