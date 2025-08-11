Arda Turan hakemle tartıştı: Kapa çeneni!

Haberin Devamı

Ukrayna Premier Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk deplasmanda Karpaty Lviv'e konuk oldu.

Dokuzuncu dakikada Newerton ile öne geçen Shakhtar, 18. dakikada Igor Neves Alves'in golüne engel olamadı. 23. dakikada Kaua Elias sahneye çıkarak Shakhtar'ı bir kez daha öne geçirdi: 2-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

77. dakiada skora bir kez daha denge geldi. 82. dakikada Alisson bu kez Shakhtar'ı öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında ise Miroshnichenko skoru 3-3'e taşıyan golü filelere gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadelenin 28. dakikasında Hakem Mykola Balakin, Shakhtar Donetsk'ten Azarovi'ye bir pozisyonun ardından sarı kart gösterdi. Arda Turan bu kararın ardından çılgına döndü.

Hakem Balakin saha kenarına kadar geldi. Hakem aşırı itirazdan Arda Turan'a sarı kart gösterdi. Genç teknik adamın 4. hakeme ise İngilizce olarak; 'Kapa çeneni' dediği duyuldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Arda Turan, puan kaybında hatanın kendisine ait olduğunu ifade etti.