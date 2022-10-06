Arda Turan: "Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum"

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1905 GSYİAD ‘Aylık Bölge Toplantısı’ "Arda Turan'a Veda" başlığıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Galatasaray efsanesi Arda Turan’a veda niteliğinde olan organizasyona; Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve üyeler katıldı.

"Avrupa'da Türk bayrağını en iyi şekilde taşıdı"

Programda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "İnsan gittiğinde mutlu eder mi? Kaptan alınmasın ama o gittiğinde mutlu etti. Galatasaray'a büyük bir gelir kazandırdı. Biz alışık değiliz kendinden önce kulübü düşünenleri görmeye. Şahsen bir Galatasaraylı olarak minnettarım kendisine. Avrupa'da Türk bayrağını en iyi şekilde taşıdı. Bizim yönetimimiz döneminde GSYİAD'ın destekleriyle inşallah biz hızlı bir altyapı hamlesiyle bir tesisleşme ile farklı bir yere getireceğiz. İnşallah o arada sevgili kaptanımız da Galatasaray'a omuz vermeye devam edecek. Umarım kısa bir sürede bizim yönetimimiz döneminde yaşanır." ifadelerini kullandı.

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Arda Turan'a GSYİAD'ın hazırladığı duygusal klip ve plaket takdiminin ardından söz alan 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu "Öncelikle kendisine hepinizin önünde teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar Arda'nın Galatasaray ve Türk futboluna nasıl hizmet ettiğini kademe kademe hatırlatmak istedik ama karelerle anlatmak mümkün değil. Herkes gülerken ağlayan bir kaptan Arda, onun için biz onun kıymetini bir ömür boyu bilmek zorundayız. Yaşattıkların ve yaşatacakların için teşekkür ederiz demiştik çünkü ben inanıyorum ki Arda Turan Galatasaray'a hizmete sadece bir ara vermiştir. Kendisine yürekten inanıyor ve destekliyorum." dedi.

Kendisi için yapılan video ve organizasyon için oldukça duygulanan Arda Turan ise şunları söyledi:

"Sayın başkanlarıma ve siz değerli üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle GSYİAD bizim için çok değerli. GSYİAD'ın değerini ve kıymetini çok iyi bilen bir Galatasaraylıyım öncelikle. Bugün ilk defa uzun zaman sonra benim için bir şey yapıldığını gördüm. Hayatım boyunca her zaman Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım. Galatasaray hiçbir zaman bana kaybettirmedi hep kazandırdı. Galatasaray'ın başarısı için bize ne görev düşerse yaparız; taraftarlıksa taraftarlık, beraber yemekler, beraber yolculuklar, altyapı her zaman buradayız çünkü Galatasaray sevgisinin bende bir karşılığı yok. Uzun zaman sonra kendimi çok değerli ve özel hissettim."

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ARDA TURAN'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

"Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum"

Ajax’ın neler yaptığını merak ediyorum. Sonrasında tercihim yarı yolda bir takımla başlamamak. Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum.

Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim. Hangi oyunu oynamak istediğime karar vermedim. Barcelona ve City’nin oynadığı oyunu kaliteli oyuncularla oynamak gerekiyor. Bu oyun tarzının Türkiye'ye uygun olmadığını düşünüyorum. Ben daha çok işin gerçekçi tarafından yanayım.

"Barcelona’nın Manchester City'nin oynadığı oyunu..."

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Rakip eğer size baskı yapıyorsa direkt oynamaktan da yanayım. Uzun yıllar etkili forvetlerle oynayıp dönen toplardan goller attım. Barcelona’nın Manchester City'nin oynadığı oyunu, doğaçlama futbolla mix etmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde Galatasaray'a uygulamak istiyorum. Geçen sene Barcelona'ya elendik. Çok iyi pas yaptık. Bir teknik adamın takıma hakim olması gerekir. Ali Sami Yen coşkusunu bilirseniz 75. dakikada, kendi yarı sahandaki bir faulü pas olarak kullanmayabilirsiniz. Oraya bir uzun top atıp seyirci ile beraber oraya yıkılabilirsiniz. Çünkü özellikle Galatasaray taraftarı, o topu o kaleye sokar. Pas oyunu çok geçerli ama kulüp kültürü ile beraber daha değerli şeyler yapabiliriz.

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Galatasaray altyapısı hakkında

"Altyapıyı düzenlemek için gerçekten eğitimci olmak gerekiyor. Benim ruhum ise yarışmacı. Geçen sene belirlediğim 8-10 oyuncu vardı. Bu bütçelerle altyapılarımıza iyi hoca getiremeyiz. Cesaretli ve sabırlı olmalıyız. Galatasaray olarak bu sabra sahip olduğumuzdan emin değilim. Ben bile 1-2 sene sonra karşılık bekliyorum, bu yanlış. Galatasaray'ın bir oyun kültürü olmalı ve bu en alttan başlamalı. La Masia'da oyunculara önce oyunu sevmeyi öğretiyorlar, 13 yaşından sonra taktikler işin içine giriyor. Biz gerçekten çocuklarımıza futbolu sevdirmeyi unuttuk. Galatasaray altyapısında 60. dakikada oyundan biri çıkınca velisi, 'Neden çıktı?' diye mesaj atıyor Bakış açımızı önce velilerimizden değiştirmeliyiz. Altyapılara da veli toplantıları getirmeliyiz. Ama altyapı konusunda bunu başarabileceğimizi düşünmüyorum. Uzmanlarını getirmek lazım, ben yardımcı olabilirim. Doğru yerlere doğru insanları getirmek lazım. Altyapı ile ilgileniyorken kenardan sadece maç izlemiyorum. Normal saha boşken çim bozulur diye suni çimi seçmişler. 'Kim karar verdi' diye sordum, kimse yanıt vermedi. Sonra oradaki çimden sorumlu adam karar vermiş."

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En unutamadığı maç

"Fenerbahçe'yi Ali Sami Yen'de yendiğimiz maç, Nonda'nın gol attığı maç hep aklımda. Bizden daha iyi olduklarını düşünüyordum. Daha önce hiç şampiyon olmamıştım. Benim için unutulmaz bir gündü."

Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transferi

"Selçuk İnan'ın Galatasaray transferinde bence benim katkım herkesten fazlaydı. Selçuk'a o zaman Fenerbahçe'den iyi bir teklif vardı. Ben ona, 'Fenerbahçe'de Alex, Emre ve Vederson var, frikik kullanamazsın dedim. 'Bizde istersen tacı bile sen kullanabilirsin' dedim (Gülerek) ve milli takım kampında onu öyle kandırdım.

"Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım"

Trabzonspor harici Beşiktaş ve Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklifler aldım. Ama ben duygusal, sevgiyle çalışan biriyim. Benim en büyük unvanım Galatasaraylı olmak.

Transferlerde rol alması

"Ben yönetime, 'herhangi bir ihtiyacınız olursa ben atlar gelirim hemen' dedim. Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma şimdi. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı."