Arda Turan gelecek vadeden en iyi 10’da

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Eyüpspor’u 1. Lig’e çıkaran ve tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de ilk 16 hafta sonunda 5. sıraya çıkaran Arda Turan’ın bu başarısı uluslararası alanda da ses getirdi. 2024 yılında dünya çapında en fazla gelişim gösteren 10 teknik direktörü seçen ‘transferroom.com’, listeye Turan’ı da aldı. Tek Türk olarak Arda Turan’ın bulunduğu listede, 2’şer İspanyol, İtalyan ve 1’er Fransız, İngiliz, Danimarkalı, Belçikalı ve ABD’li çalıştırıcı yer aldı.

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TEKNiK DiREKTÖR ÜLKESi YAŞI KULÜBÜ

1- Nicky Hayen Belçika 44 Club Brugge

2- Enzo Maresca İtalya 44 Chelsea

3- Claudio Giraldez İspanya 36 Celta Vigo

4- Carles Martinez İspanya 40 Toulouse

5- Raffaele Palladino İtalya 40 Fiorentina

6- Eric Roy Fransa 57 Brest

7- Fabian Hürzeler ABD 31 Brighton

8- Lars Friis Danimarka 48 Sparta Prag

9- Arda Turan Türkiye 37 Eyüpspor

10- Luke Williams İngiltere 43 Swansea