Arda Turan galibiyet sonrası konuştu: Haddimizi bilerek oynayacağız

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle hakem arkadaşları tebrik ediyorum. Ellerinden geldikçe, iyi niyetli iyi bir maç yönettiler. Çok güzel iletişimdeydiler. Faul standardını hepimiz için biraz yükseltirsek süper olur. Göztepe benim çok kıymet verdiğim, aramızda güzel ilişki olan Göztepe’nin kıymetli hocasını da tebrik ediyorum. Çok iyi işler yapıyorlar. Gerçekten onlara karşı oynamak çok zor. Hem yüksek şiddette hem temasta ligin en yukarısındaki takımlardan biri. Biz oyunun başka bir tarafını iyi oynuyoruz. Onlar başka bir tarafını; tacı, korneri daha iyi oynuyorlar. Bugün oyuncularımı şöyle tebrik ediyorum; oyunun bu tarafını da oynamak lazım. Bugün muhteşem bir performans sergilediler. 90 dakika bu coşkuya, bu temasa karşılık verdiler. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İkinci yarı blok savunması beraber hareket etmek, geçişten gol de atabilirdik ama gösterdikleri performanstan dolayı çok mutluyum. Uzun zamandır çok iyi oynuyoruz. Her maçımızı bugüne kadar iyi oynadık. Her maçımızı da kazanabilirdik ama yeni takımların, yeni oluşumların, yeni oyuncuların böyle maçları olur. Biz buna hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı

Haberin Devamı

"İstediğimiz bir planımız var"

İç saha ve dış sahadaki oyun farklılıklarıyla ilgili gelen soruya Arda Turan, "Bence dış sahada daha iyi maçlar oynadık. Ama skorlar böyle. Çalışıyoruz, istediğimiz bir planımız var. Sahada üç bölgede prensiplerimiz var, onları uygulamaya çalışıyoruz. Onlara bağlı kalmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Çok büyük kariyerleri, 30-32 yaşından sonra başka alışkanlıklara yöneltmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"Her zaman Midtsjö'nün yanındayız"

Müsabakanın uzatma dakikalarında sedye ile kenara gelen Fredrik Midtsjö'nün sağlık durumu hakkında eflatun-sarılıların teknik patronu, "Midtsjö’nün saat 10’da MR’ı var. Futbolcuların sağlığı, sahadaki her skordan daha önemli. Benim için çok kıymetli biri. Çok da iyi ilişkimiz olan, takımımızın lider oyuncularından biri. Umarım en az hasarlı şekilde geri döner. Biz her türlü onun yanındayız. Futbolun içinde böyle sakatlıklar var. Onu çok sevdiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

Haberin Devamı

"Başakşehir, Türkiye'ye örnek bir kulüp"

Ligde önümüzdeki hafta karşılaşacakları Başakşehir maçıyla ilgili de konuşan Arda Turan, "Bende de emeği olan hem Göksel Gümüşdağ’ın, hem de bir sürü hikayem olan çok güzel bir kulüp. Türkiye’ye örnek bir kulüp. Avrupa kupalarında mücadele ediyorlar. Onlara Avrupa kupalarındaki maçlarda başarılar diliyorum. Çok kıymetli hocaları var. Ülkeye örnek olacak futbol oynuyorlar. Çok güzel rotasyonları var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Böyle önemli takımlara karşı haddimizi bilerek oynayacağız. Kendi oyumuzu oynamaktan geri durmak istemiyoruz. Oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Başakşehir’in ben de çok emeği var. Hayatımın önemli bir döneminde oradaydım. Başakşehir çok sevdiğim bir kulüp" diyerek sözlerini noktaladı.