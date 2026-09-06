Arda Turan galibiyet sonrası açıkladı: 'Memnun olmadığım pek çok nokta var!'

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Ukrayna Premier Lig'in 5. haftasında Shakhtar Donetsk, Karpaty Lviv'e konuk oldu.

Stadion Ukraina'da oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın galibiyet sonrası açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"BUGÜN SERGİLEDİĞİMİZ OYUNDA MEMNUN OLMADIĞIM PEK ÇOK NOKTA VAR"

“Öncelikle burada oynamanın her zaman çok zor olduğunu söyleyerek başlayayım. Burada gerçekten inanılmaz bir futbol ruhu var. Bugün stadyuma gelerek birlikte deneyimlediğimiz bu büyülü atmosferi yaratan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Tüm yaşananlara rağmen insanların futbolun tadını çıkarabildiğini, 90 dakika boyunca her şeyi unutup gülümseyebildiğini görmek benim için gerçekten çok güzel.

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Maça gelecek olursak, şöyle ifade edebilirim: Rakibimizin çok iyi organize olduğunu, çok iyi bir teknik direktöre sahip olduğunu ve iyi futbol oynadığını en başından beri biliyorduk. Nitekim Karpaty, bu maç öncesinde ilk dört haftanın ardından ligde lider durumdaydı. Önceki maçta aldığımız hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bugün bunu başarabilmiş olmaktan memnunum. Aldığımız sonuç, şampiyonluk mücadelesinin devamı açısından bizim için çok önemli.

Bugün sergilediğimiz oyunda memnun olmadığım pek çok nokta var ve elbette bu konuları takımla birlikte detaylı bir şekilde analiz etmeye devam edeceğim. Ancak mücadele, ortaya koyduğumuz özveri ve elde ettiğimiz sonuç açısından son derece mutluyum. Takıma teşekkür etmek istiyorum.”

"BU SEZONUN ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ EN ÖNEMLİ RAKİPLERİMİZDEN BİRİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİRLER"

Bugünkü maçın ardından Karpaty'yi uzun vadede şampiyonluk yarışındaki rakiplerinizden biri olarak görüyor musunuz? Bir de Shakhtar'ın sezona girmekte zorlandığı açık. Takım Eindhoven deplasmanı öncesinde fiziksel ve mental olarak hazır mı?

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"Öncelikle Karpaty'nin gerçekten üst düzey bir takım olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi, çok iyi bir teknik direktörleri var. Bugün gördüğümüz yoğunluğu uzun vadede ve farklı seviyelerdeki büyük maçlarda sürdürebilecek potansiyele sahip olduklarını düşünüyorum. Elbette bu sezonun şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerimizden biri olarak değerlendirilebilirler. Takımımızın yapısına ve özellikle sezona nasıl başladığımıza gelince, geçen sezonu örnek gösterebiliriz. 2025/26 sezonunun başında Kevin ve Sudakov'u sattık. Bu yaz da Konoplia ve Bondarenko gibi çok önemli oyuncularımızdan ayrıldık. Entegrasyon için zamana ihtiyaç duyan bir grup genç oyuncumuz var.

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Sistemimiz gerçekten karmaşık. Bunu anlamak ve tüm detayları otomatik hale gelene kadar geliştirmek büyük çaba gerektiriyor. Bununla birlikte Mendoza, Karavaiev ve bu transfer döneminde kadromuza kattığımız diğer birçok yeni oyuncunun gelişiminden çok memnunum. Takıma ne kadar hızlı adapte oldukları konusunda beklentilerimi bile aştılar. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz noktadan gerçekten mutluyum. Bazı konular henüz tam anlamıyla oturmamış olsa da zaman içerisinde kaybettiğimiz mesafeyi kapatacağımıza inanıyorum."

Geçen sezon bir röportajınızda en kötü anınızın Karpaty'nin bu stadyumda Galatasaray'ı elemesi olduğunu söylemiştiniz. İlk puan kaybınızı da Ukraina Stadyumu'nda Karpaty karşısında yaşamıştınız. Bugün nihayet kazandınız. Artık bu stadyumun sizin için güzel anılar da barındırdığını söyleyebilir misiniz?

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"Evet, nihayet bu stadyumla ilgili güzel anılarım da oldu. İlk cevabımda da söylediğim gibi, bu stadyumun futbol ruhu gerçekten inanılmaz. Bugün tribünlerde 10 binden fazla taraftar gördüğüm için çok mutluyum.

Dürüst olmak gerekirse, benim için bu durum bir şampiyonluktan bile daha önemli. Tribünlerde çocukları görmek, insanların gülümseyebildiğini ve bir süreliğine her şeyi unutabildiğini görmek, bu duyguyu ve mutluluğu yaşamak...

Kariyerimde kaybettiğim bir Şampiyonlar Ligi finali oynadım. Ancak size garanti edebilirim ki hiçbir turnuvanın finali bir gülümsemeden daha değerli değil. Bir gülümseme kesinlikle bir galibiyetten daha değerli."