Arda Turan galibiyet sonrası açıkladı: 'Bu durum beni endişelendirdi ve hoşuma gitmedi!'

Haberin Devamı

Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Kudrivka ile deplasmanda karşılaştı. Müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Shakhtar Donetsk'in gollerini 18'de Newerton, 37'de Lucas Ferreira ve 57. dakikada Artem Bondarenko attı. Kudrivka'nın tek golünü ise 54. dakikada Oleksandr Kozak kaydetti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın galibiyet sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

Öncelikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum: Bu sezon ilk kez forma giyen Denys Tvardovskyi’yi ve ilk on birde düzenli olarak yer almayan diğer oyuncuları – Irakli Azarov, Alaa Ghram ve giderek daha fazla süre alan Lucas Ferreira’yı. Performanslarından gerçekten memnunum ve kendilerine verilen şansı iyi değerlendirdikleri için mutluyum. Uzun süre oynamadıktan sonra maç ritmine girmek asla kolay değildir. Bu yüzden onlara içten teşekkür ediyorum ve takım yapımıza nasıl entegre olduklarını takdir ediyorum.

Haberin Devamı

Maça gelince, ilk yarıdan memnun kaldım ancak ikinci yarının başlangıcı beni endişelendirdi: konsantrasyon kaybı yaşandı ve bu hoşuma gitmedi. Bunun üzerinde çalışacağız ve analizlerde detaylı şekilde ele alacağız. Ancak şunu da anlamamız gerekiyor ki bu birkaç gün içinde oynadığımız üçüncü maçtı, bu nedenle oyuncular bazen biraz konsantrasyonlarını kaybedebilirler. Teknik direktör olarak benim görevim, onları zorlamak ve konsantrasyonlarını korumalarının önemini hatırlatmaktır. Bu maçtan sonra daha da gelişeceğimize ve ilerlemeye devam edeceğimize inanıyorum.

Shakhtar’ın ligdeki liderliği sekiz puana çıktı. Şu anda puan durumuna ve rakiplerin sonuçlarına dikkat ediyor musunuz, sezonun kritik maçına nasıl bir ruh haliyle gidiyorsunuz?

Daha önce de vurguladığım gibi, bugün ligdeki konumumuz dünden daha iyi. Ve elbette bu bizim için çok olumlu bir işaret. Ancak genel olarak, maç maç, gün gün ilerleme yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Şu anda bir sonraki rakibimiz UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace, bu yüzden şu andan itibaren bu maça hazırlanmaya tamamen odaklanmış durumdayız. Ardından tekrar odak değiştirip Ukrayna Ligi’ndeki bir sonraki rakibimiz Dinamo Kiev'e tamamen konsantre olacağız.

Haberin Devamı

Dinamo Kiev bugün Kryvbas karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Her iki takımı da gerçekten heyecan verici bir karşılaşma sergiledikleri için tebrik etmek istiyorum, bunu hak ettiler. Yani Crystal Palace maçından sonra, Dinamo maçına çok dikkatli bir şekilde hazırlanacağız. Ancak dediğim gibi, adım adım ilerlemek zorundayız; aksi halde bu yoğun fikstürde ayakta kalmak imkânsız.

Premier Lig’i takip ettiğinizi biliyorum. Crystal Palace, Shakhtar için nasıl bir rakip? Bu takımı yenmek için ne gibi yöntemler izlenmeli ve hangi güçlü yanlarını öne çıkarırsınız? Ayrıca, Shakhtar'ın bu dönemde hem Ukrayna Premier Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde çok yoğun bir maç programı olduğu göz önüne alındığında, takım sezonun bu belirleyici aşamasına fiziksel olarak hazır mı?

Haberin Devamı

Hazır olacağımızı düşünüyorum, çünkü bu yarı final. Her halükarda hazır olmalıyız. Evet, yorgunuz, her şeyden önce zihinsel ve psikolojik olarak, çünkü bu süreç çok fazla enerji gerektiriyor. Rakiplerimize gelince, onlar dünyanın en rekabetçi liglerinden birinde oynayan üst düzey bir takım. Onları başka türlü değerlendiremeyiz. Analizimiz bugünkü maçın hemen ardından hazır olacak çünkü, dediğim gibi, biz maçtan maça ilerliyoruz. Bu maç bitmeden bir sonraki maçı düşünmeme izin versem, bunun hem benim hem de takım için büyük bir hata olacağına inanıyorum.

Maçtan maça, bir karşılaşmadan diğerine ilerlediğimizi söylediğimde kastettiğim budur. Oynamak zorunda olduğumuz koşullar ve genel olarak tüm program son derece zorlu. Ancak, buraya geldiğim ilk günden itibaren bu koşulları ve şartları kabul etmeye hazırdım. Oyuncularımızdan istediğimiz şey, bunu söylemekten çekinmiyorum, gerçekten insanüstü bir şey. Bu çok zor, ancak buraya geldiğim ilk günden beri dokuz aydır bu hedef için çalışıyoruz. Şimdi öylece pes edemeyiz. Son düdük çalana kadar, bu sezonun son maçına kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Haberin Devamı

Golü yedikten sonra Shakhtar hızlıca oyunun kontrolünü geri aldı. Oyun yapısını nasıl korudunuz ve özellikle Kudrivka savunmadan çıkarken topsuz oyunda takımınızın performansından ne kadar memnunsunuz?

Daha önce de vurguladığım gibi, her maçta oyuncularınızdan aynı düzeyde konsantrasyon beklemek gerçekten çok zor. Bu gerçekten zorlu bir iş. Bu sadece maçlarla ilgili değil, antrenmanlar ve analizlerle de ilgili, bu yüzden bunu sürekli vurgulamamız gerekiyor. Ancak oyuncularımın yüksek pres konusundaki taleplerimi yerine getirmesinden çok memnunum. Ve bu sadece ligdeki performanslarımız için geçerli değil. Avrupa maçlarındaki presimizden de tamamen memnunum. İstatistiklere baktığınızda, yüksek pres konusunda Avrupa'nın en iyi takımları arasındayız. Takımımı ve oyuncularımı hak ettiklerinde övmem gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çaba gösterdiklerinde tüm övgüyü hak ediyorlar. Amacımız rakibe mümkün olduğunca az alan bırakmak, hatta ideal olarak hiç bırakmamak. Oyuncularımın bu talimatları uygulamasından çok memnunum.

Haberin Devamı