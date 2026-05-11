Arda Turan, Galatasaray'dan oyuncu istiyor!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 10:39

Ukrayna'da takımını şampiyonluğa taşıyan Arda Turan, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan bir ismi kadrosuna katabilir.

Sport UA'nın haberine göre; Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Ahmed Kutucu'yu kadrosunda görmek istiyor.

Haberde 39 yaşındaki genç teknik adamın Ahmed Kutucu'yu daha önce de transfer etmek istediği ancak anlaşma sağlanamadığı için transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Ahmed Kutucu, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da hem 1. Lig hem de Süper Lig'de boy göstermiş ve toplamda 42 maçta 23 gol - 11 asistlik performans sergilemişti.

2 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Ocak 2025'te yaklaşık 6 milyon euro karşılığında Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu'nun sarı-kırmızılı takımla Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Ahmed Kutucu, 2 gol atıp 2 de asist üretti.

