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Arda Turan, Fenerbahçe maçı sonrası PFDK'ye sevk edildi

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#Süper Lig#Eyüpspor#Arda Turan
Arda Turan, Fenerbahçe maçı sonrası PFDKye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 18:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı PFDK'ye sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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#Süper Lig#Eyüpspor#Arda Turan

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