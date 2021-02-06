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GeriFutbol Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası gözyaşlarını tutamadı!
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası gözyaşlarını tutamadı!

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Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası gözyaşlarını tutamadı!
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Galatasaray'da Arda Turan, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Arda Turan, maç sonu gözyaşlarını tutamadı.

Tecrübeli futbolcu Arda Turan, karşılaşmanın ardından kaptan Fernando Muslera'ya sarıldı ve sevinçten ağladı.

Arda Turan, maç sonunda da yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın sözleri;

Bugün hocamızın babası, Talat Amca'nın ölüm yıldönümü. Mekanı cennet olsun. Böyle bir evlat yetiştirmişler, ülke futbolunun en büyüğü olmuş

NE ANLATTIYSA KARŞIMIZA ÇIKTI

Bugün hoca, ilk defa ve ekstra bir taktik idman yaptırdı. Ne anlattıysa bugün karşımıza çıktı. Liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın gururunu yaşıyoruz ama 3 gün sonra bir Alanya maçı var. Ona bakacağız

GURUR DUYUYORUM

Dün gece hocayla Florya'daydık. Beraberdik hocayla. Bir tane puro içtim. Yarın ne olacak diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç kere daha Kadıköy'e gelirim bilmiyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım ve bununla gurur duyuyorum

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