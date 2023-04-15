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Arda Turan, Eyüpspor'a ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor!

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#Arda Turan#Eyüpspor#Galatasaray
Arda Turan, Eyüpspora ilk transferini Galatasaraydan yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 11:21

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, Süper Lig hedefinin yanı sıra transferde de ilk hedefini belirledi. 36 yaşındaki teknik adamın ilk transferini Galatasaray'dan yapmayı planladığı belirtildi.

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Başarılarla dolu futbolculuk kariyerine Galatasaray'da son veren Arda Turan, teknik direktörlük serüvenine resmen başladı. 36 yaşındaki genç teknik adam, 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Galatasaray'da başlayıp bitirdiği futbolculuk kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Arda Turan, Eyüpspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına yarın Göztepe deplasmanında çıkacak.

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LİSANS EĞİTİMİ SÜRÜYOR

Arda Turan, şu an Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen, UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nda eğitim alıyor.

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İLK TRANSFER GALATASARAY'DAN!

Sabah'ın haberine göre Arda Turan, Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün'ü kiralık olarak TRANSFER etmeyi planlıyor. Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yunus Akgün'ün, Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde bu transfere sıcak bakacağı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistle oynadı.

 

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#Arda Turan#Eyüpspor#Galatasaray

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