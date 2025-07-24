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Arda Turan: 'Daha biten bir şey yok, Beşiktaş'a teşekkürler'

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#Arda Turan#Shakhtar#Avrupa Ligi
Arda Turan: Daha biten bir şey yok, Beşiktaşa teşekkürler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 23:22

Shakhtar Donets Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup eden Shakhtar'da teknik direktör Arda Turan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın sözleri;

Oyundan çok memnunum. İstediğimiz birçok şeyi yaptık. Oyunu çok iyi oynarken, basit bir penaltı verdik, yine çok iyi oynarken gol yedik. Daha dikkatli olabilirdik. İnönü'de kazanınca insan mutlu oluyor tabii. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün taktiksel olarak iyi oynadık ama daha iyi savunma yapmalıyız. Daha üst seviyeye gitmek için bunları geliştireceğiz.

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BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP

Daha biten bir şey yok. Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İlk taraf için memnunum ama hataları geliştirmeye çalışacağız. Bu kadar iyi oynayıp bu kadar basit hata yapmamalısınız.

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DAHA İYİ OLMALIYIZ

Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız ikinci maçta. Oyundan memnunum ama yeterli değil.

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#Arda Turan#Shakhtar#Avrupa Ligi

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