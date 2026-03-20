Arda Turan çılgına döndü! Shakhtar’ı çeyrek finale çıkardı

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında geçen hafta Lech Poznan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Arda Turan'ın takımı, rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalamıştı.

KAYBETTİLER AMA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİLER

Ukrayna ekibi, rövanşı da savaş durumundan dolayı Polonya'da oynadı. Shakhtar Donetsk, rakibine 2-1 mağlup olmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla çeyrek final biletini aldı. Lech Poznan'ın gollerini 13 ve 45+7. dakikalarda Ishak atarken, Shaktar Donetsk'in tek golü ise 67'de Bragança'dan (kk) geldi.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Arda Turan, ellerini havaya kaldırdıktan sonra yere eğildi ve ardından yedek kulübesiyle bu sevincini paylaştı.

Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk'in çeyrek finaldeki rakibi ise AZ Alkmaar oldu. Ukrayna ekibi, yarı final için Hollanda Eredivisie takımıyla kozlarını paylaşacak.