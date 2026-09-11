Arda Turan çılgına döndü! Halil Umut Meler'den 'Avrupa'da sarı kart

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, PSV ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ

Kritik karşılaşma tarafların karşılıklı ataklarıyla berabere devam ederken, mücadelenin 85. dakikasında tansiyon tavan yaptı. Hakem Halil Umut Meler’in Shakhtar Donetsk aleyhine çaldığı faul kararı sonrası Arda Turan adeta çılgına döndü. Arda Turan'a bu hareketi sonrası Meler tarafından sarı kart çıkarıldı.

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Zorlu Hollanda deplasmanından berabere ayrılarak Devler Ligi'ne 1 puanla başlayan Shakhtar Donetsk, önümüzdeki hafta evinde AEK'yı ağırlayacak. PSV Eindhoven ise bir sonraki maçta Leipzig deplasmanına konuk olacak.

"BENİM HATAMDI"

Arda Turan 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmanın ardından ise Halil Umut Meler'in yönetimi ve verdiği tepkiyle ilgili soruya “Bu benim hatamdı. Halil Hoca bugün çok iyi bir maç yönetti. Ekibi de çok nazikti. Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir maç yönettiler.” ifadelerini kullandı.