Arda Turan cevapladı! Türkiye'den transfer yapacak mı?

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Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibinin resmi hesabına konuştu. Arda Turan, Türkiye'den transfer ihtimalini de değerlendirdi.

"BÜYÜK BAŞARILAR YAKALAYACAĞIZ"

Arda Turan, "Her teknik direktör için yeni bir takım, boş bir sayfa gibidir. Kariyerinizin bu yeni bölümüne hangi fikirleri katacaksınız?" sorusunun ardından, "Aslında çok şanslıyız çünkü Shakhtar gibi büyük bir tarihi mirasa sahip bir kulüpte çalışacağız. Bu nedenle, biz teknik ekip olarak bu mirasa bazı detaylar ekleyeceğiz ve her oyuncunun Shakhtar oyuncusu olduğunu, değerli bir futbolcu olduğunu, büyük bir tarihe sahip değerli bir kulübe ait olduğunu bilmesini sağlayacağız. Bu nedenle iyi bir aile olacağımızı ve birlikte çok büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

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SHAKHTAR İLE GÖRÜŞMELER

38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar ile görüşmelerin nasıl geçtiği ve Ukrayna ekibi için kararında etkili olan faktörün sorulmasının ardından, "Her şeyden önce en önemli şey, ilk toplantılardan itibaren sadece oyun ve sahada olanlar hakkında konuşmuş olmamızdı. Futbol hakkında, detaylar hakkında konuşmayı seviyorum. Bu yüzden detaylara da ilgi olduğunu gördüm. İkincisi, kariyerim boyunca kazanmayı arzulayan, hayal eden bir oyuncu ve teknik direktör oldum. Shakhtar'ın da her zaman kazanma hedefi ve hayali var. Bu yüzden görüşmeler sırasında bu kulüp ile tekrar Avrupa Şampiyonu olabileceğimizi gördüm ve bu da beni Shakhtar'a getiren ikinci ve en önemli faktör oldu." dedi.

Shakhtar'a resmi imza atmadan önce kulübü çok iyi değerlendirdiğini söyleyen Arda Turan, "Sizin düşündüğünüzden çok daha fazla. Öncelikle, Shakhtar hakkında konuşurken bunun büyük bir kulüp olduğunu bilirsiniz ama derine inip gerçeği gördüğünüzde, gerçek şu ki bunlar iyi oyuncular, iyi bir kulüp ve iyi bir organizasyon. Düşüncelerle gördükleriniz arasında büyük bir fark var. Büyük bir potansiyel, harika bir organizasyon ve harika oyuncular olduğunu gördüm. Bu da beni buraya getirdi ve düşündüğünüzden çok daha fazla araştırma yaptım." ifadelerini kullandı.

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"BU KÜLTÜRDEN OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Arda Turan, Eyüpspor'da birlikte çalıştığı Taras Stepanenko'ya Shakhtar hakkında soru sorup sormadığına yönelik soru ve Ukraynalı futbolcunun cevabıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Öncelikle Taras'ın Shakhtar efsanesi olduğunu belirtmek istiyorum. Bu yüzden ona çok saygı duyuyorum. Ancak profesyonel olarak, Shakhtar ile ilk görüşmelerimde kimseyle konuşmadım çünkü burada bulunan teknik direktöre saygı duyuyordum. İşler ilerledikçe Taras ile konuştum. Onun antrenmanlara olan yaklaşımı beni cezbetti. Çok profesyoneldi. Shakhtar kültüründen geldiğini hissettim. Bu da beni cezbetti. Benim takımımda çok fazla oynamadı ama genç oyunculara ve antrenmanlara olan yaklaşımı son derece profesyoneldi. Shakhtar ile sözleşme imzaladığımda elbette konuştuk." dedi.

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"EN İYİSİNİ HAYAL ETTİM"

Taras Stepanenko'nun kendisine Shakhtar ile ilgili ne anlattığı sorulan genç futbol insanı, "İlk başta, antrenman sistemimi, tavrımı ve sahadaki kararlarımı beğendiğini söyledi. Shakhtar'a geldiğimde, genç ve yetenekli oyunculardan oluşan harika bir takımım olacağını, vizyonumun bu takıma iyi sonuçlar getireceğini anlattı. Ben de öyle düşünüyorum. Shakhtar'da en büyük başarılara, zirveye ulaşmayı hayal ediyorum. Ama bunu başarmak için adım adım ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden küçük şeyleri gözden kaçırmak istemiyoruz. Adım adım, güç geçtikçe daha da güçleneceğiz. Çocukluğumda, oyuncu ve teknik direktör olarak kariyerimde her zaman en iyisini hayal ettim." sözlerini sarf etti.

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"FUTBOL DEĞİŞKEN VE ESNEK"

Arda Turan, "Atletico ve Barcelona gibi iki farklı oyun tarzına sahip kulüpte oynadınız. Atletico, hız ve atletizmi öne çıkarırken, Barcelona daha çok top kontrolüne odaklanıyor. Arda Turan nasıl bir teknik direktör?" sorusunun ardından, "Öncelikle, "Arda Turan sistemi" adını verdiğim kendi sistemim olduğunu vurgulamak istiyorum. Sonuçta, her oyuncunun birlikte çalıştığı teknik direktörden etkilenmesi normal bir durumdur. Örneğin, Simeone'yi çok seviyorum. Luis Enrique'yi seviyorum. 20 yaşındayken Rijkaar ile çalıştım, Fatih Terim ile çalıştım. Hepsinden en iyisini aldım ama kendi stilimi yarattım, Arda Turan. Bu nedenle, benim şöyle ya da böyle olduğumu, bu koçun beni etkilediğini söyleyemezsiniz. Futbol çok değişken ve esnektir." dedi.

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"PAS VE TEPKİ"

Oyunuyla ilgili sözlerine devam eden ve Ukrayna Ligi'nde topu kontrol etmek istediklerini söyleyen Arda Turan, "Oyunum iki şeye dayanıyor; Pas ve tepki. Tepki, hücum ve savunma olabilir. Bunu öğreneceğiz ve adım adım ilerleyeceğiz. Benim sistemim, çok özel bir sistem. Bu çok kolay olmayacak. İnşa ettiğimiz her şey zor olacaktır. Zaman gerekiyor. Ama benim anahtar kelimem, tekrar. Bu yüzden antrenmanlarım tekrar üzerine kurulu. Böylece ilerlemek için gerekli olan kas hafızasına sahip olacağız. Bu arada benim ve tüm oyuncular için kolay olay şey, Shakhtar'ın da bu hafızaya sahip olması. Shakhtar, oyun kontrolü, paslar ve diğer konularda bu hafızaya sahip. Bizim uygulamamız gereken şey, antrenmanlarda tekrarlar." sözlerini sarf etti.

TEKNİK EKİBİ

Shakhtar'da birlikte görev yapacağı ekiple ilgili konuşan Turan, "İlk yardımcım, daha önce Türk Milli Takımı'nda Fatih Terim ile çalışan Kerem Yavaş. Genç ama çok deneyimli. Ayrıca kaleci antrenörü Emrah Karakovan. Şu anda Türk Milli Takımı'nda görev yapıyor. O da genç ama tecrübeli ve Carlo da bizimle. Çok mutluyum çünkü Carlo Nicolini ile çalışmayı çok istiyorum. Onunla çalışmak istiyorum çünkü o benim için çok önemli. Ligi biliyor, Shakhtar'ın kültürünü biliyor. Bu benim için çok önemli, çok mutluyum. Artık teknik direktör olarak Carlo ile çalışacağım. O benim yardımcım ama benim için efsane. Ondan çok şey öğreneceğim. Bu konuda çok mutluyum. Sinan Sarıkurt ve Mert Somay, iki genç yardımcı antrenör. Biri oyunu analiz ediyor, diğeri taktikle ilgileniyor. Ve son olarak, atletik performans antrenörümüz Utku Alemdaroğlu. O biraz deli! Sanırım oyuncular onu sevmiyor ama çok enerjik, çalışmaya hazır. Beş gün sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.





"BUNU DEĞİŞTİREBİLİRİM"

Shakhtar tarihindeki ilk Türk teknik direktör olmasını değerlendiren Arda Turan, "Genel olarak Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler her zaman iyi olmuştur. Bu yüzden Ukrayna'ya bu kadar geç geldiğimize şaşırıyorum. Belki de seviyemiz şu anda yükseliyor. Shakhtar her zaman güçlüydü ama şu anda seviyemiz yükseliyor ve bence şu anda Türkiye ile Ukrayna arasındaki bu geleneği değiştirebilirim." dedi.

TÜRKİYE'DEN TRANSFER

Shakhtar Donetsk'in Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile ilgilendiği haberleri gündeme gelmişti. Türkiye'den transfer ihtimali sorulan genç teknik adam, "Türkiye'de çok sayıda gelecek vaat eden oyuncu var ancak şu anda kadromuzda kaleciler dahil 32 kaliteli futbolcu var. Durumu çalışmalarda göreceğiz. Sergiy Palkin (Genel Müdür) ve Darijo Srna (Sportif Direktör) gibi ben de kulübün iyi bir hafızası ve kültürü olduğuna inanıyorum. Bir şeye ihtiyacımız olursa, Darijo ve Sergiy ile konuşuyoruz. Yani ihtiyaç olursa bunu tartışacağız ama şu anda çok iyi ve yetenekli bir kadro görüyorum." yanıtını verdi.

TRANSFER YANITI

Arda Turan, "Şu anda hangi pozisyonu güçlendirmek istediğinize dair bir fikriniz var mı?" sorusunun ardından, "Şu anda bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ancak antrenmanlara başladığımızda gerekli görürsem takviye yapabiliriz. Bu takımın savunma konusunda daha fazla çalışması gerekiyor. Savunmanız sağlamsa, kötü bir oyunu iyiye çevirebilirsiniz. Enerji savunmadan gelir. Bu yüzden daha fazla koşmamız, daha etkili hareket etmemiz ve savunmada sağlam kalmamız gerekiyor. Şu anda takviyeye gerek yok ama antrenmanlara göreceğiz. Oyuncularıma, onların kendilerinin düşündüğünden daha fazla güveniyorum." dedi.



"AVRUPA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Sezonun erken başladığı hatırlatılan ve Shakhtar ile bu sezon Avrupa'daki hedefi sorulan Arda Turan, "Sezon bizim için çok erken başlıyor ama Avrupa maçları bizim için çok önemli. Oyuncuların sağlığı ve fiziksel formu da en az bunun kadar önemli. Bu nedenle şu anda antrenman departmanı ile iletişim halindeyiz. Bu dönemde oynanacak maçlar için herkesin sağlıklı olması için hazırlanıyoruz. Carlo, bu konuya odaklanacak, taktiksel olarak da güçlü olacağız. Avrupa bizim için önemli." dedi.

"GERÇEĞİ UNUTMAMALIYIZ"

Ukrayna Ligi hakkındaki görüşlerini aktaran Arda Turan, "Genç milli takımlarla Ukrayna'da bulundum. Dinamo Kiev'in önemli bir rakip olduğunu biliyorum. Onlara çok saygı duyuyorum. Benim hedefim, Dinamo Kiev'in bir daha Ukrayna şampiyonu olmamasını sağlamak. Ama birbirimizle oynadığımızda, birbirimizden öğrenebilir ve birbirimize saygı duyabiliriz. Ukrayna'da ihtiyacımız olan şey, zaferden ve yenilgiden önce insanları mutlu etmek. Yüzde yüz kazanmak istiyorum, elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum ama hayatın gerçeğini unutmamalıyız." diye konuştu.

"İLK HEDEFİM BU"

Shakhtar'daki uzun süreli hedefleri sorulan Arda Turan, "İlk hedefim elbette tekrar Ukrayna şampiyonu olmak. Bu bizim ilk hedefimiz ve kısa vadede Avrupa'da çeyrek final, yarı final veya final gibi "final" kelimesinin geçtiği maçlar oynamak. Bunu başarmak için çaba göstermeliyiz. Üçüncü bölgede oynayacağız, oyunu ve topu kontrol edeceğiz. Top bizdeyken benim tarzımın ve fikirlerimin oyunculara daha iyi geçtiğine inanıyorum. Top sizdeyken stratejinize göre oyun kurabilirsiniz ve uzun vadede neden Avrupa Ligi'ni, hatta Şampiyonlar Ligi'ni, çeyrek finalleri, yarı finalleri görmeyelim? Her şey mümkün." dedi.

BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Her teknik direktörün hayalinde mükemmel takımı olduğu hatırlatılan ve kendisinin hayalindeki mükemmel Shakhtar takımının nasıl olduğu sorulan genç teknik adam, "Büyük hayallerim var. Geçenlerde Arsenal ile Paris Saint-Germain'in oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını izledim. Şimdi bir gün Shakhtar'ın da o yarı final takımlarından biri olacağını hayal ediyorum. Buna inanmalıyız. Bu benim hayalim. Bu seviyede nasıl oynanacağını biliyorum. Bu seviyede kazandım, bu seviyede kaybettim. Oyuncularıma bu seviyede nasıl oynanacağını öğreteceğim. Öncelikle hepimiz her gün sahada acı çekmeye hazır olmalıyız." dedi.