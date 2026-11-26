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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'ye Londra'da 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Turan'ın sözleri;

Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kazanmışlarsa bizden daha iyi iş yapmışlardır. Emre Hoca'ya hayırlı olsun.

"BU MAĞLUBİYETLERİ YÖNETECEK CESARETTEYİZ"

Maçtan önce anlatınca Polyanna oluyorum, ben gerçekleri söylüyorum, oyuncularımla ne yaşadığımı söylüyorum. U21, U20 seviyesindeler. Öğrenmeleri gereken birçok iş var. Biz bu mağlubiyetleri yönetecek cesaretteyiz.

"DOĞRUMUZDAN VAZGEÇEMEYECEĞİZ"

İyi oynamadık. Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Bazen futbol böyle. Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Gelişmeye devam edeceğiz. Elimizde ne olduğunu biliyoruz, gençler ve potansiyelliler, doğrumuzdan vazgeçmeyeceğiz.

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"BU CEHENNEMİ YAŞAYACAĞIZ"

Bu şekilde kazanamazsın. Anları doğru oynasak belki puan alabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Şartları biliyoruz. Saha içi performans yetmez. Üzüntülüyüz. Mağlubiyet, futbolcunun cehennemi. Bu cehennemi yaşayacağız. Ayağa kalkacağız.