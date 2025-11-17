Arda Turan: 'Bombalar bir sonraki maçtan önceki gece geldi!'

Haberin Devamı

Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, Sky Sports'a röportaj verdi.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

'BAHANELERİN ARKASINA SAKLANAN BİRİ OLMADIM'

“Hayatta hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanan biri olmadım, ancak öngöremeyeceğimiz durumlar da oldu.”

'MAÇI HANGİ KOŞULLARDA OYNAYACAĞIMIZI ASLA BİLEMİYORDUK'

“Bombalar bir sonraki maçtan önceki gece geldi. Sığınağa indik. Garip gelebilir ama korkmuyorduk, sadece sevdiklerimiz için endişeleniyorduk. O gece hiç uyuyamadık. Maçı hangi koşullarda oynayacağımızı asla bilemiyorduk.”

'BOMBALANDIĞINDA YARALANMALARI NEDENİYLE 35 AMELİYAT GEÇİRDİ'

“Üzgündüm çünkü bizim için kritik bir maçtı. Ve Roman adındaki bu çocuk, büyük bir Shakhtar taraftarı, evi bombalandığında yaralanmaları nedeniyle 35 ameliyat geçirdi, soyunma odasına bizi ziyarete geldi.”

“Bana şöyle dedi: ‘Üzülmeyin. Hayatta iyi günler de vardır, kötü günler de. Devam etmelisiniz.’ Bu, 35 kez ameliyat olan sekiz yaşındaki bir çocuğun verdiği hayat dersiydi.”

'BU FARKI ANLAMALIYIZ'

“Evet, futbol önemlidir. Ve bu işe saygı duymalıyız ve bizi takip eden insanlar için yüzde yüz emek vermeliyiz. Ancak diğer yandan, futbol bir eğlencedir, hayat kadar gerçek değildir. Bu farkı anlamalıyız. Bana bu hayat dersini veren Roman'dı.”

'BU SORUMLULUĞU ÜSTLENMEK İSTİYORUM'

“Başarılı olmak için konfor alanından çıkman gerekir. Evet, bu çok genç oyuncular için büyük bir zorluk. Ama bu, bir takım oluşturma, öğrenme ve aynı zamanda rekabet etme şansıdır. Bu sorumluluğu üstlenmek istiyorum. Burada çok şey öğrenebileceğime inanıyorum.”

'NEDEN BURADA FUTBOL OYNUYORLAR?'

"Bunu kullanmaya çalışıyoruz. Savaşın ortasındayken ve insanlar bu kadar büyük fedakarlıklar yaparken, bu konulara kesinlikle değinmelisiniz. Neden burada futbol oynuyorlar? Neden ailelerini savaşın ortasında bırakıyorlar? Bunun bir mantığı olmalı."

'BU BAZEN ÇOK YORUCU OLABİLİYOR'

"Bence bunu olumlu bir şeye dönüştürdük ve çok eğlenmeye çalıştık, her zaman neşeli olmaya çalıştık. Uyum sağlamaya ve psikolojik yönüyle başa çıkmaya çalışan birçok genç Brezilyalı oyuncumuz var, ancak bu bazen çok yorucu olabiliyor."

'SIK SIK TAKIMDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ'

“Deneyimli oyunculardan daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyan birçok genç oyuncumuz var, bu yüzden sık sık takımda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Ne yazık ki, yaptığımız kadar çok seyahat varken üç gün sonra aynı takımla oynayamazsınız. Bu, sakatlığa davetiye çıkarmak gibi bir şey."

'KADRO ARTIK GELİŞİME AÇIK GENÇ FUTBOLCULARLA DOLU'

"Bazı oyuncularımızı kaybettik ama kadro artık gelişime açık genç futbolcularla dolu. Bu, kulübün stratejisiydi. Ben de bunu kabul ettim ve saygı duyuyorum. Tamamlanmış oyuncular satın almak yerine, büyük potansiyele sahip oyuncularla devam etmek istiyoruz."

“Isaque 18, Kaua [Elias] 19, Lucas Ferreira 19, [Luca] Meirelles 18 yaşında. Bazen genç oldukları için kötü oynayabilirler ama biz onların hata yapma hakkını elinden almıyoruz. Kazandığınızda, bu mutluluk tamamen farklı bir his veriyor."

'BENİ DAHA CESUR BİR TEKNİK DİREKTÖRE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR'

"Isaque 18 yaşında, Kaua (Elias) 19 yaşında, Lucas Ferreira 19 yaşında, Meirelles 18 yaşında. Bazen genç oldukları için kötü oynayacaklar ama hata yapma haklarını ellerinden almıyoruz. Kazandığınızda ise bunun mutluluğu bambaşka bir his. Genç oyuncular gurur kaynağımız. Beni daha cesur bir teknik direktöre dönüştürüyorlar."

"Onun için şampiyonluğu gerçekten kazanmak istiyorum. Bunu başarmak artık benim için bir rüya gibi."

